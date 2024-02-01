Казань попала в топ городов у туристов с самыми живописными зимними развлечениями

Столица РТ оказалась в топе туристических направлений с самыми живописными зимними развлечениями в России.

Как пишет мэрия города, эксперты Высшей школы бизнеса особенно отметили Кремлевскую набережную. По их словам, это место зимой превращается в атмосферный каток. Катаясь там на коньках, можно любоваться видами Казанского Кремля.

Еще эксперты отметили город-курорт «Свияжские холмы». Зимой это место порадует своих гостей горнолыжными трассами разной сложности.

Среди других живописных мест в данном рейтинге: Байкал, Дагестан, Урал, Хабаровский край, Ленинградская область.