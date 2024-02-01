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Казань попала в топ городов у туристов с самыми живописными зимними развлечениями
Столица РТ оказалась в топе туристических направлений с самыми живописными зимними развлечениями в России.
Как пишет мэрия города, эксперты Высшей школы бизнеса особенно отметили Кремлевскую набережную. По их словам, это место зимой превращается в атмосферный каток. Катаясь там на коньках, можно любоваться видами Казанского Кремля.
Еще эксперты отметили город-курорт «Свияжские холмы». Зимой это место порадует своих гостей горнолыжными трассами разной сложности.
Среди других живописных мест в данном рейтинге: Байкал, Дагестан, Урал, Хабаровский край, Ленинградская область.
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