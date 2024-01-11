К саммиту БРИКС в здании Дома печати на Баумана появится президентский номер и библиотека

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

К саммиту БРИКС расположенное на улице Баумана в Казани здание бывшего Дома печати, которое сейчас занимает отель «Ногай», ждет обновление. О планируемых изменениях сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, в который поступили на согласование проектные решения по приспособлению памятника.

О ремонте, после которого трехзвездочный гостиничный комплекс должен получить четвертую звезду, стало известно еще до Нового года. Но о некоторых деталях проекта в комитете рассказали только сейчас.

В частности, в обновленном отеле появятся номера повышенного класса, президентский номер, несколько двухкомнатных люксов, дополнительный конференц-зал и библиотека.

Казанский Дом печати был построен в 1933–1935 годах по проекту архитектора Семена Пэна. Выдержанное в стиле конструктивизма здание признано объектом культурного наследия регионального (республиканского) значения.

После реставрации Дом печати открылся в 2015 году в качестве гостинично-офисного комплекса. Помимо отеля, здесь разместились ресторан, традиционный книжный магазин и паркинг.

В октябре 2024 года в Казани состоится саммит БРИКС. Провести здесь это событие в рамках российского председательства в организации предложил Президент РФ Владимир Путин. Во время «Прямой линии» глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения саммита была выбрана именно столица РТ.

Российский лидер также охарактеризовал грядущее мероприятие как кульминацию деятельности России в качестве страны — председателя БРИКС. Раис Татарстана Рустам Минниханов счел прием события такого уровня большой честью и ответственностью для республики.

Ранее сообщалось, что в Казани к саммиту обновят Центральный стадион, Центр волейбола, Центр бокса и настольного тенниса и ряд дорог, подземных переходов и лифтов. Также предполагается построить в аэропорту столицы РТ новый перрон для стоянки 33 самолетов и создать новые граффити вдоль маршрутов мероприятия.