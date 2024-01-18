«Будет столько, сколько надо»: где Казань найдет президентские люксы для гостей БРИКС

Сергей Иванов уже говорил, что размещение гостей саммита БРИКС и Универсиады 2013 года — несопоставимые вещи

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Госкомитет по туризму не готов обсуждать подготовку отелей к БРИКСу

Саммит БРИКС, запланированный на октябрь, станет самым крупным событием года для Татарстана. Свое участие подтвердили уже 33 государства, поэтому размещение всех гостей, в том числе ВИПов, — задача не из простых. Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов уже говорил, что размещение гостей БРИКСа и Универсиады, которую Казань принимала в 2013 году, — это несопоставимые вещи.

«Это разные аудитории. Во-первых, тогда была построена большая Деревня Универсиады, куда заселили 14 тысяч спортсменов, представителей делегаций и тренеров. Сейчас есть порядка 2 тысяч коек. Во-вторых, делегации выдвигают определенные требования к гостинично-номерному фонду. Невозможно поселить их представителей в двухзвездочной гостинице или Деревне Универсиады. Нужна гостиница с 4 или 5 звездами», — объяснил Иванов.

Как же намерены Казань и Татарстан в целом решать эту задачу? С этим вопросом мы обратились в Госкомитет Татарстана по туризму, но там отказались от комментариев по теме подготовки отелей к БРИКСу.

Обновляется трехзвездочный гостиничный комплекс «Ногай» на улице Баумана. После ремонта он должен получить четвертую звезду Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Президентские номера появятся после ремонта в существующих гостиницах

Аналогичные вопросы мы задали руководителю Комитета по развитию туризма Казани Дарье Санниковой.

«На сегодняшний день для размещения гостей и участников БРИКС запланировано задействовать более 50 объектов, включая отели. В рамках подготовки к приему гостей в большинстве отелей уже ведутся работы по модернизации номерного фонда, частичной перепланировке, а также по обустройству новых номеров», — сообщила она «Татар-информу».

Так, например, обновляется трехзвездочный гостиничный комплекс «Ногай» на улице Баумана. После ремонта он должен получить четвертую звезду, а внутри появятся номера повышенного класса, президентский номер, несколько двухкомнатных люксов, дополнительный конференц-зал и библиотека. Об этом сообщал Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Дарья Санникова: «На сегодняшний день для размещения гостей и участников БРИКС запланировано задействовать более 50 объектов, включая отели» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Информацию об обновлении гостиниц к БРИКСу «Татар-информу» подтвердили в Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан.

«В данный момент отели проводят необходимые ремонтные работы, чтобы оптимизировать номерной фонд под требования БРИКС, которые им организаторы мероприятия передали», — сообщила «Татар-информу» исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина.

Руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала, что основные требования организаторов саммита связаны с категорией номеров в отелях, квадратурой номеров, наполнением. Важно также расположение самого отеля, его удаленность и прилегающая инфраструктура.

Кстати, уже известно, что помимо отелей гостей и участников саммита будут размещать в Деревне Универсиады, санатории «Балкыш», гостевом доме ХК «Ак Барс», Молодежном центре «Волга» и многоквартирном доме в микрорайоне М-14.

Высокопоставленных гостей будут заселять в номера высшей категории. Часто их называют президентскими люксами, но это что-то вроде народного названия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Десять президентских номеров есть, а сколько добавит отельный комплекс у «Миллениума»?

Разумеется, высокопоставленных гостей будут заселять в номера высшей категории. Часто их называют президентскими люксами, но это что-то вроде народного названия. Отельеры используют другую классификацию.

«Как такового ВИП-номера у нас нет. Мы работаем по системе классификации, которая действует в России. Внутри гостиницы мы присваиваем категории номерам. У нас есть пять категорий номеров, с пятой по первую, а дальше идет высшая. По возрастающей в высшей категории идет джуниор сюит, люкс, студия, апартаменты и сюит. Как правило, те президентские номера, которые есть в отелях, им присвоена категория сюит. Это самый большой просторный номер, он многокомнатный», — объяснила «Татар-информу» Александра Юшутина.

Пока в Казани есть 10 президентских номеров и 140 люксов, рассказали «Татар-информу» в Комитете по развитию туризма Казани. Это все крупные отели категории 5, 4 и 3 звезды.

Так, например, сюиты, они же президентские люксы, есть в отелях Luciano, Tasigo Kazan Palace, «Ривьера», «Мираж».

У моста «Миллениум» построят две высотки гостиничного комплекса, с ходом стройки недавно ознакомился Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Чтобы решить проблему с заселеним ВИПов во время саммита, у моста «Миллениум» построят две из пяти высоток гостиничного комплекса. На прошлой неделе с ходом стройки ознакомился Раис Татарстана Рустам Минниханов. Проект гостиничного комплекса уже прошел историко-культурную экспертизу.

После экспертизы стало известно, что кроме гостиничного комплекса предусмотрено устройство путепровода тоннельного типа и подземного пешеходного перехода. Работы проведут при реконструкции участка разворотной петли моста на участке от дома №1 по пр. Фатыха Амирхана до подмостового пространства «Миллениума». Сейчас разворотная петля, которая позволяет от аквапарка спуститься под мост и выехать у Дворца единоборств «Ак Барс», закрыта. По информации Комитета внешнего благоустройства исполкома города, ограничение движения продлится до конца июня этого года.

Концепцию застройки пяти башен у «Миллениума» доверили известному архитектору Сергею Скуратову и его бюро, которое базируется в Москве. Перед специалистами поставили задачу не перегрузить участок массивными строениями. Поэтому проект предусматривает здания разной этажности — от 65 до 100 метров высотой.

Привлекательности объекту добавляет его месторасположение — недалеко от будущего комплекса находятся колесо обозрения, Центр семьи «Казан», Казанский Кремль Фото: rais.tatarstan.ru

Привлекательности объекту добавляет его месторасположение — недалеко от будущего комплекса находятся колесо обозрения, аквапарк, Центр семьи «Казан», Казанский Кремль и центральная часть города. В будущем между зданиями гостиничного комплекса благоустроят пространство с местами отдыха, через которое можно будет пройти к берегу Казанки.

Мы обратились в бюро «Сергей Скуратов Architects» за подробностями проекта, нам пообещали ответить, но на момент публикации материала ответа мы так и не получили.

Судьба у президентских номеров в Казани после БРИКСа незавидная

В Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан считают, что сколько бы сюитов ни потребовалось создать и построить к БРИКСу, столько их и будет.

«Их добавится после ремонта ровно столько, сколько требуется БРИКСу, когда будет расселение делегаций по отелям», — сказала Юшутина «Татар-информу».

Другой вопрос – что будет с этими президентскими сюитами в будущем? Да, Казань ежегодно проводит крупные мероприятия. Только в 2024 году их запланировано шесть, в том числе «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», международный форум Kazan Digital Week 2024, Второй экономический форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Тем не менее даже при наличии крупных мероприятий большую часть года президентские сюиты будут простаивать.

Даже при наличии крупных мероприятий большую часть года президентские сюиты будут простаивать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На самом деле, это самая невыгодная категория номеров. Скорее всего, после того как эти люксы будут сделаны, их придется обратно переделывать в обычные номера. Это же огромный номер! Он дорогой в обслуживании, дорогой для гостей», — поделилась мнением с «Татар-информом» Юшутина.

Площадь сюита — свыше 100 «квадратов», что соизмеримо с размерами трехкомнатной квартиры. Отелю просто нецелесообразно терять такую площадь, считают в Ассоциации отелей Казани и Татарстана.

«Это упущенная выгода и потерянная прибыль. Поэтому, скорее всего, те номера, которые перестраивают под БРИКС, их потом каким-то образом придется возвращать к исходному виду, чтобы была возможность их продать», — считает Юшутина.