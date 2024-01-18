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«Будет столько, сколько надо»: где Казань найдет президентские люксы для гостей БРИКС
Уже в октябре столица Татарстана примет гостей и участников международного саммита БРИКС из 33 стран. ВИПов нужно будет где-то размещать, а точнее, поселить в лучшие номера пятизвездочных гостиниц размерами с трехкомнатную квартиру. Где их взять и что будет с дорогими номерами после БРИКСа, разбирался «Татар-информ».
Госкомитет по туризму не готов обсуждать подготовку отелей к БРИКСу
Саммит БРИКС, запланированный на октябрь, станет самым крупным событием года для Татарстана. Свое участие подтвердили уже 33 государства, поэтому размещение всех гостей, в том числе ВИПов, — задача не из простых. Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов уже говорил, что размещение гостей БРИКСа и Универсиады, которую Казань принимала в 2013 году, — это несопоставимые вещи.
«Это разные аудитории. Во-первых, тогда была построена большая Деревня Универсиады, куда заселили 14 тысяч спортсменов, представителей делегаций и тренеров. Сейчас есть порядка 2 тысяч коек. Во-вторых, делегации выдвигают определенные требования к гостинично-номерному фонду. Невозможно поселить их представителей в двухзвездочной гостинице или Деревне Универсиады. Нужна гостиница с 4 или 5 звездами», — объяснил Иванов.
Как же намерены Казань и Татарстан в целом решать эту задачу? С этим вопросом мы обратились в Госкомитет Татарстана по туризму, но там отказались от комментариев по теме подготовки отелей к БРИКСу.
Президентские номера появятся после ремонта в существующих гостиницах
Аналогичные вопросы мы задали руководителю Комитета по развитию туризма Казани Дарье Санниковой.
«На сегодняшний день для размещения гостей и участников БРИКС запланировано задействовать более 50 объектов, включая отели. В рамках подготовки к приему гостей в большинстве отелей уже ведутся работы по модернизации номерного фонда, частичной перепланировке, а также по обустройству новых номеров», — сообщила она «Татар-информу».
Так, например, обновляется трехзвездочный гостиничный комплекс «Ногай» на улице Баумана. После ремонта он должен получить четвертую звезду, а внутри появятся номера повышенного класса, президентский номер, несколько двухкомнатных люксов, дополнительный конференц-зал и библиотека. Об этом сообщал Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Информацию об обновлении гостиниц к БРИКСу «Татар-информу» подтвердили в Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан.
«В данный момент отели проводят необходимые ремонтные работы, чтобы оптимизировать номерной фонд под требования БРИКС, которые им организаторы мероприятия передали», — сообщила «Татар-информу» исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина.
Руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала, что основные требования организаторов саммита связаны с категорией номеров в отелях, квадратурой номеров, наполнением. Важно также расположение самого отеля, его удаленность и прилегающая инфраструктура.
Кстати, уже известно, что помимо отелей гостей и участников саммита будут размещать в Деревне Универсиады, санатории «Балкыш», гостевом доме ХК «Ак Барс», Молодежном центре «Волга» и многоквартирном доме в микрорайоне М-14.
Десять президентских номеров есть, а сколько добавит отельный комплекс у «Миллениума»?
Разумеется, высокопоставленных гостей будут заселять в номера высшей категории. Часто их называют президентскими люксами, но это что-то вроде народного названия. Отельеры используют другую классификацию.
«Как такового ВИП-номера у нас нет. Мы работаем по системе классификации, которая действует в России. Внутри гостиницы мы присваиваем категории номерам. У нас есть пять категорий номеров, с пятой по первую, а дальше идет высшая. По возрастающей в высшей категории идет джуниор сюит, люкс, студия, апартаменты и сюит. Как правило, те президентские номера, которые есть в отелях, им присвоена категория сюит. Это самый большой просторный номер, он многокомнатный», — объяснила «Татар-информу» Александра Юшутина.
Пока в Казани есть 10 президентских номеров и 140 люксов, рассказали «Татар-информу» в Комитете по развитию туризма Казани. Это все крупные отели категории 5, 4 и 3 звезды.
Так, например, сюиты, они же президентские люксы, есть в отелях Luciano, Tasigo Kazan Palace, «Ривьера», «Мираж».
Чтобы решить проблему с заселеним ВИПов во время саммита, у моста «Миллениум» построят две из пяти высоток гостиничного комплекса. На прошлой неделе с ходом стройки ознакомился Раис Татарстана Рустам Минниханов. Проект гостиничного комплекса уже прошел историко-культурную экспертизу.
После экспертизы стало известно, что кроме гостиничного комплекса предусмотрено устройство путепровода тоннельного типа и подземного пешеходного перехода. Работы проведут при реконструкции участка разворотной петли моста на участке от дома №1 по пр. Фатыха Амирхана до подмостового пространства «Миллениума». Сейчас разворотная петля, которая позволяет от аквапарка спуститься под мост и выехать у Дворца единоборств «Ак Барс», закрыта. По информации Комитета внешнего благоустройства исполкома города, ограничение движения продлится до конца июня этого года.
Концепцию застройки пяти башен у «Миллениума» доверили известному архитектору Сергею Скуратову и его бюро, которое базируется в Москве. Перед специалистами поставили задачу не перегрузить участок массивными строениями. Поэтому проект предусматривает здания разной этажности — от 65 до 100 метров высотой.
Привлекательности объекту добавляет его месторасположение — недалеко от будущего комплекса находятся колесо обозрения, аквапарк, Центр семьи «Казан», Казанский Кремль и центральная часть города. В будущем между зданиями гостиничного комплекса благоустроят пространство с местами отдыха, через которое можно будет пройти к берегу Казанки.
Мы обратились в бюро «Сергей Скуратов Architects» за подробностями проекта, нам пообещали ответить, но на момент публикации материала ответа мы так и не получили.
Судьба у президентских номеров в Казани после БРИКСа незавидная
В Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан считают, что сколько бы сюитов ни потребовалось создать и построить к БРИКСу, столько их и будет.
«Их добавится после ремонта ровно столько, сколько требуется БРИКСу, когда будет расселение делегаций по отелям», — сказала Юшутина «Татар-информу».
Другой вопрос – что будет с этими президентскими сюитами в будущем? Да, Казань ежегодно проводит крупные мероприятия. Только в 2024 году их запланировано шесть, в том числе «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», международный форум Kazan Digital Week 2024, Второй экономический форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Тем не менее даже при наличии крупных мероприятий большую часть года президентские сюиты будут простаивать.
«На самом деле, это самая невыгодная категория номеров. Скорее всего, после того как эти люксы будут сделаны, их придется обратно переделывать в обычные номера. Это же огромный номер! Он дорогой в обслуживании, дорогой для гостей», — поделилась мнением с «Татар-информом» Юшутина.
Площадь сюита — свыше 100 «квадратов», что соизмеримо с размерами трехкомнатной квартиры. Отелю просто нецелесообразно терять такую площадь, считают в Ассоциации отелей Казани и Татарстана.
«Это упущенная выгода и потерянная прибыль. Поэтому, скорее всего, те номера, которые перестраивают под БРИКС, их потом каким-то образом придется возвращать к исходному виду, чтобы была возможность их продать», — считает Юшутина.
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