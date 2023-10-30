Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла десятое место среди российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 3200 респондентов из всех регионов страны (можно было выбрать сразу несколько вариантов ответа).

Казань в качестве города, наиболее подходящего, чтобы вытерпеть российскую зиму, назвали 9% опрошенных. Лишь ненамного опередили ее Санкт-Петербург (11%) и Новороссийск (12%).

Напротив, топ-3 составили Сочи, за который проголосовали 45% респондентов, Краснодар, выбранный 32% опрошенных, и города Кавказских Минеральных Вод, которые упомянули 25% участников опроса.

По данным аналитиков сервиса, «только при выборе Москвы и Санкт-Петербурга главными фактором становился досуг и развитый общественный транспорт, в остальных случаях россияне в первую очередь отмечали климат».

В целом важность теплого климата упомянули 53% опрошенных, наличие большого числа мест для досуга и развлечений — 30%, хорошую экологическую ситуацию — 24%, значительное количество мест для зимнего отдыха — 20%, развитый общественный транспорт и присутствие близких — по 19%, обилие кафе и ресторанов — 18%, большое количество снега зимой — 11%, а недорогое жилье — 5%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что посол Бразилии Родриго Баэна Соарес назвал Казань туристической жемчужиной России.