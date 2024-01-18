Отели Казани начали ремонтировать под требования саммита БРИКС

В гостиницах Казани начался ремонт в преддверии саммита стран БРИКС. Об этом «Татар-информу» рассказали в Ассоциации отелей города и Республики Татарстан.

«В данный момент отели проводят необходимые ремонтные работы, чтобы оптимизировать номерной фонд под требования БРИКС, которые им организаторы мероприятия передали», — сообщила «Татар-информу» исполнительный директор организации Александра Юшутина.

Гостей и участников БРИКС планируют расселить в более чем 50 объектах размещения, включая отели.

«В большинстве отелей уже ведутся работы по модернизации номерного фонда, частичной перепланировке, а также по обустройству новых номеров», – сообщила «Татар-информу» руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

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