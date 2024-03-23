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Игорь Комаров о теракте в «Крокусе»: «Страшное, невообразимое горе»
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил глубокие соболезнования близким тех, кто погиб во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», и пожелал выздоровления всем пострадавшим.
«Страшное, невообразимое горе. Сил и мужества. Всё Приволжье скорбит вместе с вами», – приводит слова Комарова его пресс-служба.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориалов в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».
Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.
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