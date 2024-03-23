Игорь Комаров о теракте в «Крокусе»: «Страшное, невообразимое горе»

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил глубокие соболезнования близким тех, кто погиб во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», и пожелал выздоровления всем пострадавшим.

«Страшное, невообразимое горе. Сил и мужества. Всё Приволжье скорбит вместе с вами», – приводит слова Комарова его пресс-служба.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориалов в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.