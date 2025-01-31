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Политика 31 января 2025 09:46

Госсекретарь США напомнил о позиции Трампа по завершению конфликта на Украине

Госсекретарь США напомнил о позиции Трампа по завершению конфликта на Украине
Марко Рубио
Фото: Сенат США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует добиться завершения вооруженного противостояния на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.

«Позиция Президента [Трампа] заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться», — подчеркнул дипломат.

При этом Рубио уверен, что и Россия, и Украина заинтересованы в прекращении вооруженного противостояния. По его мнению, оно «не завершится достижением максималистских целей одной из сторон».

«Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом. Мы смотрим на это реалистично», — добавил госсекретарь.

Соответственно, по словам Рубио, хотя на урегулирование конфликта с помощью переговоров потребуется время, но Трамп намерен добиться заключения устойчивого мира.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал свое условие начала переговоров с Украиной, о чем сообщал «Татар-информ».

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#Дональд Трамп #спецоперация #госсекретарь США
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