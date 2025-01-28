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Сейчас переговоры Москвы и Киева будут нелегитимны. Нужно найти способ отменить ранее подписанный указ, который запрещает переговоры с российской стороной. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

С его слов, Украина найдет юридический способ, если пожелает отменить указ, который запрещает переговоры с РФ.

Российский лидер отметил, что боевых действий могло бы и не быть. Как рассказал Путин, с начала СВО шли переговоры с Украиной и Москва предлагала Киеву покинуть ЛНР и ДНР. Однако западники, в частности действующий на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тогда уговорил Украину продолжать бой, обратил внимание Путин.

При этом Президент России готов выделить людей для переговоров с Владимиром Зеленским. Как подчеркнул глава государства, Зеленский из-за своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать.

Он также добавил, что посылал сигналы экс-американскому президенту Джо Байдену насчет мирного урегулирования украинского конфликта.

Что касается примерных сроков продолжения конфликта, то глава государства предположил, что «все закончится через 1,5-2 месяца», как только Украине потратит все спонсорские деньги и патроны.