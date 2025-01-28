Путин назвал условие начала переговоров с Украиной
Сейчас переговоры Москвы и Киева будут нелегитимны. Нужно найти способ отменить ранее подписанный указ, который запрещает переговоры с российской стороной. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.
С его слов, Украина найдет юридический способ, если пожелает отменить указ, который запрещает переговоры с РФ.
Российский лидер отметил, что боевых действий могло бы и не быть. Как рассказал Путин, с начала СВО шли переговоры с Украиной и Москва предлагала Киеву покинуть ЛНР и ДНР. Однако западники, в частности действующий на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тогда уговорил Украину продолжать бой, обратил внимание Путин.
При этом Президент России готов выделить людей для переговоров с Владимиром Зеленским. Как подчеркнул глава государства, Зеленский из-за своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать.
Он также добавил, что посылал сигналы экс-американскому президенту Джо Байдену насчет мирного урегулирования украинского конфликта.
Что касается примерных сроков продолжения конфликта, то глава государства предположил, что «все закончится через 1,5-2 месяца», как только Украине потратит все спонсорские деньги и патроны.