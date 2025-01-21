Рубио призвал к прекращению конфликта на Украине

Марко Рубио

Фото: Сенат США

Новый государственный секретарь США Марко Рубио призвал к завершению вооруженного противостояния на Украине, подчеркнув, что обеим сторонам придется пойти на «кое-какие уступки». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Вы видели, о чем говорил Президент [США Дональд Трамп], он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно», — констатировал дипломат, заметив, что новая американская администрация желает завершения противостояния.

«Это сложные вещи. Я не могу <...> обозначить временные рамки, но могу сказать, что всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться», — добавил госсекретарь.

При этом Рубио не стал уточнять, в чем именно должны будут заключаться уступки Москвы и Киева. Он обратил внимание на то, что «переговоры <...> с такими ставками лучше вести с помощью дипломатов, а не на публичных форумах».

О сроках возможного прекращения огня на Украине госсекретарь сказал, что его наступление «будет главным приоритетом» Трампа. «Можно надеяться, что часть подготовительной работы уже проведена, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный конфликт, но кровавый, и его нужно прекратить», — уточнил он.