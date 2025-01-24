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Политика 24 января 2025 07:51

Трамп заявил, что Зеленский не должен был допускать начала конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не должен был допускать начала широкомасштабного вооруженного конфликта. Своим видением ситуации политик поделился в интервью журналисту телеканала Fox News Шону Хэннити.

«Он (Зеленский — прим. Т-и) тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», — заметил Трамп (цитата по РИА Новости).

При этом, по словам американского лидера, Президент Украины «хочет сейчас всё уладить». «С него хватит», — добавил Президент США.

Кроме того, Трамп обратил внимание на то, что Украина борется «с гораздо большей структурой, гораздо большей, гораздо более могущественной», отмечает The Independent.

Помимо этого, Президент США вновь пригрозил России введением новых санкций и пошлин, если конфликт не будет разрешен «немедленно».

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#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #спецоперация
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