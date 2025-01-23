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Политика 23 января 2025 20:01

Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку для урегулирования конфликта

47-й президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова «заключить сделку» по урегулированию конфликта.

«Украина готова заключить сделку», – сказал он (перевод по РИА «Новости»).

Трамп подчеркнул, что данный конфликт никогда не должен был начаться. Если бы он (Трамп – прим. «Т-и») занимал должность президента США в тот момент, то этого кризиса на Украине вовсе не случилось, добавил Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По мнению Трампа, этот конфликт не нужен, и он готов способствовать его завершению.

Ранее американский лидер говорил, что хочет встретиться с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним окончания конфликта на Украине.

Напомним, что Трамп во время «президентской гонки» ни раз обещал завершить конфликт на Украине. Однако в своей инаугурационной речи он ни разу не упомянул Россию. При этом, вступив в должность, 47-й президент США призвал РФ завершить СВО и заявил о готовности к встрече с Путиным в любое удобное время.

#Дональд Трамп #Украина #сделка
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