Трамп призвал Россию завершить СВО, иначе «будет только хуже»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Россию завершить СВО на Украине. По его словам, если РФ не пойдет на сделку с украинской стороной, то «будет только хуже», написал американский лидер в соцсетях.

«Успокойтесь и прекратите эту нелепую войну! Будет только хуже», - написал Трамп (перевод по «КоммерсантЪ»).

Он также отметил, что, если стороны конфликта не достигнут сделки, то Трампу придется «ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам» (перевод по РИА «Новости»).

Как подчеркнул 47-й президент США, у него не будет другого выбора (в случае не заключения сделки – прим. «Т-и»).