Трамп хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить окончание конфликта на Украине

47-й президент США Дональд Трамп выразил желание вскоре встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Цель встречи – обсудить окончание украинского конфликта.

«Я действительно хотел бы вскоре встретиться с Президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне», – сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе (Швейцария) (перевод по РИА Новости).

Президент США отметил, что желает завершить украинский конфликт «не из экономических соображений или чего-то еще». Трамп, по его словам, оценивает происходящее «с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую».

Ранее Трамп во время «президентской гонки» ни раз обещал завершить конфликт на Украине. Причем в своей инаугурационной речи он ни разу не упомянул Россию, а, вступив в должность, призвал РФ завершить СВО и заявил о готовности к встрече с Путиным в любое удобное время.