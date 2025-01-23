Трамп хочет попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы завершить украинский конфликт
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует попросить ОПЕК снизить цены на нефть. Такая мера, по его мнению, поможет завершить украинский конфликт.
«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти… Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась…. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне», - сказал Трамп, выступая на форуме «Давос» (перевод по РИА «Новости»).
Американский лидер подчеркнул, что на данный момент нефть стоит достаточно дорого, поэтому конфликт и продолжается. Он также считает, что страны ОПЕК должны были давно снизить цены на «черное золото» и Трамп раскритиковал страны за такое бездействие.
«Удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны», - сказал он.
Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с Президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним окончание конфликта на Украине. Более того, по словам 47-президента США, Украина готова заключить сделку для урегулирования ситуации.
Напомним, что Трамп во время «президентской гонки» ни раз обещал завершить конфликт на Украине. Однако в своей инаугурационной речи он ни разу не упомянул Россию. При этом, вступив в должность, американский политик призвал РФ завершить СВО и заявил о готовности к встрече с Путиным в любое удобное время.