WSJ: Трамп поручил Келлогу за сто дней завершить конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине — отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В связи с этим издание замечает, что «заключение сделки с Президентом России Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал в ходе предвыборной кампании, когда он утверждал, что положит конец конфликту до того, как вступит в должность».

При этом, по оценке WSJ, Келлог будет консультировать Президента США относительно переговоров по Украине, но неясно, насколько американскому лидеру окажутся необходимы эти консультации.

По словам бывших коллег, Келлог, во время первой каденции Трампа четыре года проработавший в Совете национальной безопасности, регулярно бывал в Овальном кабинете Белого дома, «часто слушая разговоры, но редко участвуя в них».

Экс-коллеги уверены, что прежний военный опыт спецпосланника может быть важен для Президента США при оценке того, следует ли продолжать поставки оружия Украине или прекратить их, но что он «не будет участвовать ни в каких реальных переговорах с Россией».

«Трамп наслаждается его (Келлога — прим. Т-и) компанией и видит в нем своего яростного сторонника, но он никогда не имел никакого значимого политического влияния. Он определенно не придумает ничего, что отклонялось бы от того, к чему стремится Трамп», — пояснил один из бывших сослуживцев генерала по Совету нацбезопасности.

Ранее Келлог заявил, что хочет установить для себя срок в 100 дней, за который он может достичь определенных результатов по урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем, по его словам, Дональд Трамп не пойдет на уступки ради завершения вооруженного противостояния.