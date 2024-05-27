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Главком ВСУ Сырский утвердил пребывание французских инструкторов на Украине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале о подписании документов, разрешающих пребывание французских военных инструкторов на территории Украины.
«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — пояснил главком Вооруженных сил Украины, подчеркнув, что он приветствует соответствующую инициативу Парижа.
Это заявление было сделано после видеопереговоров Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.
«Верю, что решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту», — подчеркнул украинский главком и выразил благодарность Парижу за поддержку, которую тот оказывает Киеву.
Дискуссию о возможной отправке военных стран Запада на Украину начал в конце февраля Президент Франции Эмманюэль Макрон. Позднее он не раз возвращался к этой мысли. В частности, он заявлял, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если та «зайдет слишком далеко» в украинском конфликте.
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