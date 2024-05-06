Макрон: Франция не находится в войне с Россией и с российским народом

Франция не воюет с Россией и с российским народом, а также не стремится сменить власть в Москве. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином, которую транслировал телеканал BFM TV.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией или с российским народом, и у нас нет стремления к смене режима в Москве», — подчеркнул Президент Франции.

По словам Макрона, в ходе беседы с Си Цзиньпином он получил подтверждение о приверженности Китая обещанию не поставлять оружие как России, так и Украине. Кроме того, по оценке политика, Франция и КНР имеют общее желание — «уважать территориальную целостность».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ходе переговоров в Париже Си Цзиньпин заявил: «Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной».

Upd. (22.13): До этого Эмманюэль Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину — эта просьба Киева и прорыв Россией линии фронта. При этом политик добавил, что сейчас в этом нет необходимости. В МИД РФ сочли бездумными эти высказывания Президента Франции.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова увидела внутренние противоречия в словах Макрона. «В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?» — написала она в своем Telegram-канале.