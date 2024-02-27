Игра без правил и риск ядерной войны: введет ли НАТО войска на Украину и чем ответит РФ

Фото: mil.ru

Работино, как символ провала украинского «контрнаступа»

Российские войска перемалывают ВСУ в районе села Работино. Ранее этот населенный пункт стал символом провала украинского «контрнаступа», оставшись единственным завоеванием режима Владимира Зеленского, который планировал минувшим летом дойти чуть ли не до Крыма.

Сегодня рано утром ВС России вели активные бои в районе села Работино. Об этом со ссылкой на бойца, принимающего участие в операции, сообщили «РИА Новости». ВСУ всеми силами пытается удержать контроль на населенным пунктом.

Напомним, что 23 августа 2023 года ВСУ смогли захватить село Работино. Несмотря на десятки миллиардов долларов «донатов» США и стран Запада, это незначительная локация так и осталась единственным достижением Украины в ходе контрнаступления. Что ж, Россия без какого-либо пиара, освободила куда более ценный с военной точки зрения объект – Авдеевку. И перемалывает прямо сейчас «живую силу» ВСУ в Работино.

Медийный удар по Зеленскому

Для президента Украины Владимира Зеленского потеря Работино может обернуться страшным репутационным ударом. Получается, что западные техника, оружие и боеприпасы не дали никакого видимого эффекта. А Зеленскому, как бывшему актеру и комедианту, перенести такое сложно.

И это при том, что какого-либо серьезного военного значения село Работино для обеих сторон не представляет. Такого мнения придерживаются многие эксперты. Например, известный политолог и дипломат Сергей Марков.

«Работино не имеет военного значения. Это лишь подход к тому, чтоб организовать прорыв линии обороны на город Токмак. Токмак имел значение, но сейчас, когда оборона ВСУ прорвана, даже этого город не так важен. Нам нужно обеспечить прорыв украинской обороны, чтобы начать относительно быстрое наступление», – сказал он корреспонденту «Татар-информа».

По словам эксперта, бои за Работино с последующим освобождением села могут иметь смысл в плане отвлечения внимания Украины и «растаскивание» сил ВСУ от внезапного удара по более важным направлениям.

«Для того, чтобы обеспечить эти прорывы, мы исходим из необходимости нанесения ударов сразу в нескольких местах. Стянуть силы ВСУ в Работино и ударить в другое место. Например, пойти на Купянск», – предполагает Марков.

НАТО и коллективный Запад могут резко поднять ставки

Украина в последние месяцы стремительно теряет инициативу в ходе конфликта с Россией. Это происходит на фоне ослабления финансовой подпитки со стороны США и внутренних проблем Киева с мобилизацией в ряды ВСУ.

Но совсем не отвечать на провалы Киева на полях СВО Запад не может. Так, в Польше начинаются масштабные военные учения НАТО Dragon-24. В них примут участие около 20 тысяч военных из 10 стран НАТО. По родам войск это будут мотострелки, бронетанковые войска и части специального назначения. Все это командование Альянса приправило 3,5 тыс. единиц техники.

Казалось бы, это не первые учения НАТО вблизи российских границ. Но сегодня они проходят на фоне интересного заявления Премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По его словам, некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность на основе двусторонних договоренностей направить свои войска на Украину.

Введут ли страны НАТО войска на Украину?

И это сложно назвать просто досужими разговорами, поскольку ситуацию уже прокомментировал президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что «таких решений абсолютно нет». Но фактически подтвердил, что ряд стран такую возможность – отправления своих войск – рассматривает. То есть, часть стран Альянса готовы к такому повороту событий?

«Это вполне возможно. Но я думаю, что они не будут посылать официально. Все-таки, это будет означать объявление войны. Они найдут, в присущей им манере, формы полуучастия и так далее. Между Россией и Украиной де-юре войны тоже нет, есть СВО», – объясняет Марков.

Но введение войск НАТО в зону конфликта в любом случае может стать беспрецедентным актом эскалации ситуации со стороны коллективного Запада. Если войска условной Польши будут введены на территорию Украины для ведения военных действий против России, то ВС РФ будут иметь полное право удара, например, по военным объектам на самой территории Польши. Пойдет ли НАТО на такой риск и готовы ли в Альянсе активировать знаменитую Пятую статью по коллективной обороне альянса?

«Это игра без правил»

Как сообщил «Татар-инфому» Сергей Марков, юридические основания для ударов Россия будет иметь, как и НАТО – применить статью номер пять. Однако, на данный момент международное право и юридические аспекты потеряли свою силу в конфликте между Россией и Украиной.

«Мы говорили неоднократно о том, что НАТО ведет войну против России, мы воюем против сил НАТО, но без объявления войны. Я бы сказал, что это свидетельствует о кризисе правовых систем. Закон повыкидывали все, делают, что хотят. Это игра без правил. Юридически оформляют, как хотят. Развалилась правовая система международного права, как таковая и в этих условиях это будет фактическая война, но без объявления войны», – считает Марков.

К тому же, давно стало секретом Полишинеля, что регулярные войска НАТО уже воюют в зоне СВО под видом разнообразных наемников и частных военных компаний. Эксперты называют даже примерную численность.

«Мы знаем, что войска стран НАТО неофициально уже воюют. Наиболее активно ВС Польши. Речь идет вообще о нескольких полках. возможно о бригадах даже. Они просто переодеваются в другую форму, оформляются, будто они ЧВК, но реально это уже регулярные войска. Спецназ всех основных членов НАТО тоже принимает регулярное участие в боевых действиях уже на протяжении долгого времени. Но сейчас речь идет об отправке войск официально. Об этом и Макрон уже говорил», – сказал корреспонденту «Татар-информа» Марков.

Ответ России, Пятая статья НАТО и риск ядерной эскалации

И все же? Если Россия нанесет удары по военным объектам на территории страны НАТО в ответ на официальное введение войск того или иного члена Альянса, каким будет ответ США?

«США будут иметь право применить Пятую статью, но не применят. Почему? Они боятся перерастания конфликта в ядерную войну. Речь идет о действиях вне правовой системы, без четкой правовой унификации, а просто постепенно будет проходить эскалация со стороны Запада», – считает Марков.

При этом очевидно, что последние и последующие успехи российских войск в зоне проведения СВО будут иметь эффект «холодного душа» для разгоряченных голов военных стратегов США и стран коллективного Запада.