В МИД РФ сочли бездумными слова Макрона об отправке войск на Украину

Высказывания Президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки на Украину войск его страны и других государств НАТО поражают безответственностью и бездумностью. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя проведение Вооруженными силами РФ учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

«Не могут не поражать своей безответственностью и бездумностью высказывания президента Франции Э. Макрона о возможности направления на Украину французских и других натовских контингентов», — сказано в заявлении МИД.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве упомянули появившиеся в СМИ и пока не имеющие подтверждений сообщения о появлении на Украине бойцов французского «Иностранного легиона», охарактеризовав вероятные дейсвтия такого толка как «проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией».

В МИД также добавили, что руководством России «отфиксирована и серия шагов с французской стороны, включающая военные учения и иные мероприятия, которые, по всей видимости, должны подкрепить заявления <...> демонстрацией имеющихся у Парижа ядерных возможностей».

Upd. (19.32): Сегодня в МИД был вызван посол Франции в Москве Пьер Леви. Ему, по информации дипломатического ведомства, «были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в НАТО определили красные линии для вмешательства на Украине. До этого Эмманюэль Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину — эта просьба Киева и прорыв Россией линии фронта. При этом политик добавил, что сейчас в этом нет необходимости.