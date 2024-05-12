Сенатор Пушков на очередные слова Макрона о России заявил, что ему пора «прикусить язык»

Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на очередное заявление Президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении России, отметив, что французскому лидеру пора «прикусить язык».

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Накануне Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если она «зайдет слишком далеко» в украинском конфликте. Президент утверждает, что Франция «не держава войны, а держава мира», однако, если страны Европы хотят мира, его необходимо «защищать». Кроме того, он снова упомянул возможность отправки французских войск на Украину, если российские силы прорвут линию фронта и Киев обратиться с просьбой к сторонникам.

Комментируя эти слова Президента Франции, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что европейцы понимают: сложившаяся сегодня ситуация грозит Украине полным обвалом. По его мнению, поэтому западные лидеры сознательно нагнетают напряженность.

Французский лидер не первый раз выступает с антироссийским заявлениями. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ поделился мнением, что действия Макрона продиктованы его желанием заполучить лидерство в Европе.