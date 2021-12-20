Глава ВОЗ Гебрейсус: «Омикрон» распространяется быстрее других штаммов Covid-19

Данные Всемирной организации здравоохранения подтверждают, что новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее других вариантов патогена. Об этом заявил генеральный директор международной организации Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве, передает РИА Новости.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что „омикрон“ распространяется значительно быстрее, чем „дельта“, и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», — отметил международный медицинский функционер.

Кроме того, Гебрейесус обратил внимание на то, что в 2021 году от Covid-19 в мире умерли около 3,3 млн человек. Это превышает общее число жертв ВИЧ, малярии и туберкулеза на планете.

Статистика ВОЗ основана на официальных сведениях сотрудничающих с ней стран, которые часто отличаются неполнотой. В частности, согласно данным Росстата, за октябрь 2021 года в России коронавирус стал причиной смерти 68 тыс. человек. Разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в разных регионах страны, включая и Татарстан.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». Он уже стал доминирующим в Великобритании, а его распространение в Нидерландах привело к введению жесткого локдауна.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».