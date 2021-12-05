Названа возможная версия происхождения штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон», впервые выявленный в ЮАР, мог появиться после передачи вируса от человека к животному. Быстро адаптировавшись, мутировавший вариант мог обратно перейти к людям, поделилась специалист Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.

«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы — на „альфу“, на „бету“, — то увидите, что мутации накапливались с течением времени», — объяснила она точку зрения ряда ученых.

Исследователь подчеркнула, что быстрое распространение штамма вызывает беспокойство, так как он накапливает собственный паттерн мутаций.