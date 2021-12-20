В Великобритании омикрон-штамм стал доминирующим

Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Великобритании, заявил глава Минздрава страны Саджид Джавид. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

«17 дней назад на „омикрон“ приходилось около 1% всех случаев заражения, а сегодня этот показатель — примерно 60%», — рассказал он.

Министр отметил, что существует реальный риск перегрузки системы здравоохранения страны в ближайшее время.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».