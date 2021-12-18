Нидерланды вводят локдаун до 14 января из-за распространения варианта «омикрон»

В Нидерландах с 19 декабря до 14 января вводится всеобщий локдаун из-за ситуации с распространением омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом решении властей страны рассказал на пресс-конференции Премьер-министр королевства Марк Рютте, передает агентство «Рейтер».

Все непродовольственные магазины, бары, рестораны, музеи, тренажерные залы, парикмахерские и другие общественные места будут закрыты до 14 января. Школы останутся закрытыми как минимум до 9 января. Продолжат работать только продуктовые магазины и аптеки. Кроме того, жители страны смогут собираться на улице и в помещениях не более чем по два человека. На время праздников этот лимит временно увеличат до четырех человек в возрасте от 13 лет.

«Нидерланды снова закрываются. Это неизбежно из-за пятой волны, которая обрушится на нас с вариантом „омикрон“», — заявил Рютте в телеэфире.

Телекомпания NOS отмечает, что локдаун в Нидерландах начнется с 5 часов (7 часов по Москве) завтрашнего дня. Ограничения могут быть сняты раньше запланированного срока, если промежуточные результаты будут хорошими, допустил Премьер-министр.

Сейчас в Нидерландах действует введенный в конце ноября комендантский час. Торговые точки и заведения общепита закрываются в 17 часов. Этот режим позволил сбить выросшую ранее заболеваемость коронавирусом, но ситуация изменилась с приходом «омикрона».

Ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям Яап ван Диссель рассказал, что новый штамм станет доминирующим в стране в период между Рождеством и Новым годом. Хотя более 85% взрослых жителей королевства вакцинированы от коронавируса, лишь менее 9% взрослых прошли ревакцинацию. Это один из самых низких показателей в Европе.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Новый вариант Covid-19 выявлен уже в 89 странах мира. Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение из-за роста заражаемости «омикроном».