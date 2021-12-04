За октябрь в России коронавирус стал причиной смерти 68 тыс. человек

В октябре 2021 года коронавирус Covid-19 стал основной причиной смерти свыше 68,7 тыс. жителей России. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом в 58 822 случаях коронавирус точно определен как причина смерти, а еще в 9912 случаях он предполагается в качестве таковой.

Кроме того, по данным статистиков, у более чем 6,1 тыс. скончавшихся пациентов Covid-19 определен как сопутствующее заболевание. В 1141 случае он «способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть», а в 5018 — не оказал влияния на итоговый летальный исход.

В Татарстане, согласно информации Росстата, коронавирус за октябрь стал основной причиной смерти 2720 человек. При этом патоген был идентифицирован лишь у 120 из них, а у 2600 он не выявлен.

Помимо этого, у 131 скончавшегося в октябре жителя республики Covid-19 определен как сопутствующее заболевание. Только в 16 случаях он повлиял на итоговый смертельный исход.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Минздраве РТ объяснили, почему из-за коронавируса увеличивается смертность населения.

В России при этом продолжается прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин поручил властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мер и не упускать из виду темпы вакцинации против Covid-19.