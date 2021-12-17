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Здоровье
17 декабря 2021  15:17

Президент России заявил об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

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Российская вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с «омикроном» и в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение по этому вопросу, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости. 

Глава государства отметил, что этот препарат показывает наибольшую эффективность против новой мутации на фоне всех других вакцин. 

Он также заявил о готовности поделиться «российскими наработками» с другими странами. 

«„Спутник V“ наш работает хорошо, и, пожалуй, даже эффективней по борьбе с „омикроном“, чем другие применяемые вакцины. Вот в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так, и в этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если конечно у них есть такая необходимость и желание», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Президента РФ, возможные последствия нового штамма пока до конца непонятны.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что заражение «омикроном» подтверждено у 25 человек.

17 декабря в Санкт-Петербурге было выявлено еще 2 случая заражения новой мутацией у прибывших из-за границы.

 

#Владимир Путин #омикрон #коронавирус
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