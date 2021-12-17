Гинцбург: Вакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» обеспечивает защиту от «омикрона»

Схема вакцинации «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«После вакцинации „Спутником V“ через полгода предлагается ревакцинация „Спутником Лайт“ — эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма „омикрон“», — рассказал Гинцбург.

Он сообщил, что ученые будут рекомендовать Минздраву России использовать прежнюю стратегию и сосредоточить усилия на всеобщей вакцинации по уже отработанной схеме.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с «омикроном» и в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение по этому вопросу.