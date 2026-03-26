Глава профильного комитета ГД Боярский назвал отключения интернета «новой нормальностью»

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский охарактеризовал отключения мобильного интернета как «новую нормальность» в условиях возникших после начала специальной военной операции угроз безопасности, включая атаки беспилотников.

«Да, это новая нормальность, это вызов наших современных реалий, но так будет не всегда», – заявил парламентарий в эфире Радио РБК.

При этом глава профильного комитета подчеркнул, что мобильный интернет могут отключать только по требованию силовых структур ради обеспечения безопасности. Вариант отключения, при котором доступен только «белый список» сайтов и сервисов, он назвал «самым кардинальным».

В подобных ситуациях, уверен Боярский-младший, необходимо действовать «по старинке». «Звонить, с собой небольшой запас наличных, пользоваться проводной связью», – изложил он свое видение условий, позволяющих относительно успешно существовать в отсутствие доступа к Сети.

Понять, что речь идет именно об отключении мобильного интернета, а не об индивидуальном сбое, по мнению депутата, можно, спросив об этом у находящихся рядом других людей с мобильными телефонами.

Сергей Боярский также упомянул, что депутаты Государственной Думы в центре Москвы также испытывают проблемы с мобильным интернетом и используют альтернативы. Вместе с тем, по его словам, в нижней палате парламента не фиксируют всплеска жалоб на качество работы интернета.

Проблемы с мобильным интернетом в столице России наблюдаются с середины марта. Так, в здании Государственной Думы ФС РФ (Москва, Охотный Ряд, д. 1) перестали работать Wi-Fi и мобильная связь.

Еще до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал действующие в РФ отключения и ограничения связи. По его словам, они «происходят в строгом соответствии с действующим законодательством» и обусловлены, судя по всему, «главной необходимостью обеспечения безопасности».

В декабре прошлого года Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что в республике за три месяца для минимизации последствий замедления мобильного интернета дополнительно создали 700 точек Wi-Fi.