Азат Кадыров предложил ввести ограничения доступа в интернет несовершеннолетним по ночам

Азат Кадыров

Необходимо рассмотреть законопроект, предусматривающий временное ограничение доступа в интернет для несовершеннолетних по ночам. С таким предложением на форуме «Единой России» «Есть результат», где озвучивали инициативы для включения в народную программу партии, выступил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Считаем необходимым ввести законодательные временные ограничения доступа несовершеннолетних к интернету в ночное время. Не менее важной задачей является создание российских детских подростковых видеоигр и регулирование этой сферы», – заявил он.

Идея о разработке таких видеоигр уже начала прорабатываться совместно с университетом Иннополис. Но необходимо и законодательно регулировать создание и распространение видеоигр, считает Кадыров.