news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 марта 2026 14:18

Азат Кадыров предложил ввести ограничения доступа в интернет несовершеннолетним по ночам

Читайте нас в
Телеграм
Азат Кадыров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Необходимо рассмотреть законопроект, предусматривающий временное ограничение доступа в интернет для несовершеннолетних по ночам. С таким предложением на форуме «Единой России» «Есть результат», где озвучивали инициативы для включения в народную программу партии, выступил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Считаем необходимым ввести законодательные временные ограничения доступа несовершеннолетних к интернету в ночное время. Не менее важной задачей является создание российских детских подростковых видеоигр и регулирование этой сферы», – заявил он.

Идея о разработке таких видеоигр уже начала прорабатываться совместно с университетом Иннополис. Но необходимо и законодательно регулировать создание и распространение видеоигр, считает Кадыров.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#азат кадыров #видеоигры #интернет
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров