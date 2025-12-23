news_header_top
Общество 23 декабря 2025 14:50

За три месяца в Татарстане создали 700 точек общественного Wi-Fi

Раис Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшней пресс-конференции со СМИ сообщил о развитии сети общественного Wi-Fi в республике и своем отношении к вынужденному замедлению мобильного интернета в Казани.

«Давайте на чашу весов поставим безопасность людей и то, что ты не дозвонился. Мы понимаем, что это вынужденная мера. Враг использует наши сотовые вышки и наводит свои беспилотники на судьбоносные объекты энергетики, объекты нашего производства. Мы понимаем это, и у нас есть определенная серьезная работа», – прокомментировал он.

За три месяца этого года по республике создали 700 точек общественной сети Wi-Fi, а в целом таких точек доступа – 2,2 тыс., добавил Раис.

«Мы будем делать больше, но немножко надо потерпеть», – заключил Минниханов.

