Власти Петербурга предупредили горожан о возможном отключении мобильного интернета

Власти Санкт-Петербурга предупредили жителей города и гостей Северной столицы о возможном отключении мобильного интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского Комитета по информатизации и связи.

В администрации Петербурга при этом заявили, что отключения возможны в целях безопасности. Для доступа во Всемирную сеть профильный комитет посоветовал использовать городской Wi-Fi SPB_FREE.

На прошлой неделе в здании Государственной Думы ФС РФ (Москва, Охотный Ряд, д. 1) перестали работать Wi-Fi и мобильная связь. Таким образом, депутаты не могли воспользоваться в том числе и национальным мессенджером MAX.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал действующие в России отключения и ограничения связи. По его словам, они «происходят в строгом соответствии с действующим законодательством» и обусловлены, судя по всему, «главной необходимостью обеспечения безопасности».