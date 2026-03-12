В Госдуме рассказали о неработающей мобильной связи и Wi-Fi

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

В здании Государственной Думы ФС РФ (Москва, Охотный Ряд, д. 1) перестали работать интернет и мобильная связь. Об этом сообщают сами члены нижней палаты парламента, а также федеральные СМИ, ссылаясь на анонимные свидетельства очевидцев.

Первыми о проблеме написали «Ведомости». По данным издания, в Госдуме уже два дня не работает Wi-Fi. Нет в нижней палате парламента и мобильного интернета. Из-за этого журналисты и депутаты пытаются ловить Wi-Fi на первом этаже старого здания ГД.

По информации трех источников газеты, сегодня члены фракции КПРФ на закрытой от СМИ части пленарного заседания во время рассмотрения повестки подняли вопрос об отсутствии в здании мобильной связи и Wi-Fi.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что проблемы со связью связаны с безопасностью государства, и отправил депутатов к председателю Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергею Боярскому.

Позднее отсутствие мобильной связи подтвердил источник РБК в нижней палате Федерального Собрания. «Это чистая правда: не работает ни мобильная связь <...>, ни думский Wi-Fi. Соответственно, не открываются ни Telegram, ни MAX», – констатировал он.

Депутат ГД Михаил Делягин в своем Телеграм-канале также рассказал о проблемах со связью. По его словам, «в Госдуме перестал работать думский Wi-Fi». «Еще вчера он брал не на всех телефонах, а теперь обеих сетей (одна для всех, другая под паролем, причем вчера ее тоже не было) просто нет», – уточнил он.

Заместитель председателя профильного комитета Госдумы Андрей Свинцов на пресс-конференции в НСН тоже сообщил об отсутствии связи, но не увидел в этом «ничего страшного».

«Даже в Госдуме не работало ничего. <...> Я с человеком не встретился, я простоял на улице 30 минут. Мы не смогли встретиться и разъехались по домам. Созвонились только через три часа. <...> Ну, я с ним сегодня встречусь. Ну, ничего страшного. Ничего страшного не произошло», – поделился своей точкой зрения Свинцов.