В Госдуме отреагировали на идею Дугина отключать интернет весной и летом

Предложение философа и публициста Александра Дугина отключать в России интернет весной и летом нарушает право граждан на общение и решение бытовых задач с помощью технологий и представляет собой образец мракобесия. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ Николай Новичков, пишет издание «Абзац».

«Люди имеют право общаться, дружить, строить свои дела, используя все возможные технологии. А предложения лишить их этого права иначе как мракобесием назвать невозможно», – подчеркнул парламентарий.

«Нам не нужны ни мрак, ни бесы, нам нужны технологии и современный продвинутый интернет», – акцентировал Новичков, добавив, что, на его взгляд, «российский интернет очень патриотичен» и его нельзя лишиться.

Ранее Дугин в своем Телеграм-канале предложил переустроить работу Сети по сезонному принципу – по образцу существования медведей и бабочек. В теплое время года, уверен публицист, интернет следует вовсе отключать, и тогда, по его мнению, «люди начнут гулять, встречаться, общаться, посещать кафе и магазины, заводить новые знакомства, жить настоящей человеческой жизнью».