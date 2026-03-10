Песков прокомментировал действующие в России ограничения связи

Дмитрий Песков в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все возможные ограничения связи, действующие в России, вводятся в строгом соответствии с законодательством. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», –выразил уверенность пресс-секретарь главы государства (цитата по РИА Новости).

Сами ограничения Песков при этом объяснил (правда, предположительно) «главной необходимостью обеспечения безопасности».

До этого в Роскомнадзоре заявили, что вопросы о сбоях связи и мобильного интернета в центре Москвы следует направить в Минцифры РФ.

С субботы, 7 марта, жители и гости столицы России жалуются на плохую связь и мобильный интернет в центре города. По данным сервиса Downdetector, за последние сутки в столице зафиксировано 2572 жалобы на качество работы интернета, что считается умеренным количеством. Об общем сбое сообщают 80% пользователей.

В конце декабря 2025 года Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за три месяца в Татарстане создали 700 точек общественного Wi-Fi. «Мы будем делать больше, но немножко надо потерпеть», – сказал он тогда.