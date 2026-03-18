Жителей Москвы начали предупреждать по СМС об ограничении мобильного интернета

Жители столицы России начали получать от своих мобильных операторов СМС, извещающие об ограничении мобильного интернета из-за мер безопасности. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает РИА Новости.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», – было сказано в сообщении, полученном журналистом.

При этом операторы связи обращают внимание на то, что москвичи могут свободно обращаться к сервисам из «белого списка» Минцифры РФ. В этот перечень включены интернет-ресурсы, доступные даже при ограничении работы Сети.

Накануне власти Санкт-Петербурга предупредили жителей города и гостей Северной столицы о возможном отключении мобильного интернета, посоветовав использовать городской Wi-Fi.

Проблемы с мобильным интернетом в Москве наблюдаются с прошлой недели. Так, в здании Государственной Думы ФС РФ (Москва, Охотный Ряд, д. 1) перестали работать Wi-Fi и мобильная связь. Таким образом, депутаты не могли воспользоваться в том числе и национальным мессенджером MAX.

Еще до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал действующие в России отключения и ограничения связи. По его словам, они «происходят в строгом соответствии с действующим законодательством» и обусловлены, судя по всему, «главной необходимостью обеспечения безопасности».