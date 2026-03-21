Минцифры опровергло слухи о введении «белых списков» для домашнего интернета

Министерство цифрового развития России опровергло информацию о возможном введении «белых списков» для домашнего интернета и ограничениях Wi-Fi. В ведомстве заявили, что такие меры не планируются, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве пояснили, что распространявшиеся в СМИ сведения о подготовке провайдерами ограничений и работе только с разрешёнными сервисами не соответствуют действительности. Ведомство назвало эти данные недостоверными.

Там также уточнили, что при угрозах со стороны беспилотников в отдельных регионах могут временно отключать только мобильный интернет. По информации министерства, такие меры позволяют снизить точность наведения БПЛА и используются для противодействия атакам.

В Минцифры подчеркнули, что ограничения по соображениям безопасности не затрагивают домашний интернет. Ведомство объяснило это тем, что проводные сети не связаны с управлением беспилотниками и не используются для их атак.