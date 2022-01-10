Генсек ОДКБ встретится с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

11–13 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетит Казахстан с рабочим визитом. Планируется, что в это время он проведет встречу с Президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На мероприятии стороны обсудят необходимые меры для стабилизации ситуации в стране, рассказал РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Также генсек ОДКБ планирует встретиться с первым заместителем министра обороны, главой генштаба, министром иностранных дел и другими членами Правительства Казахстана.

«В ходе поездки запланированы встречи с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, помощником Президента — секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым и первым заместителем министра обороны — начальником генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Зась, выступая на внеочередной онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что 11 января отправляется в Казахстан для личной оценки ситуации.

В первые дни января жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и был принят ряд мер, однако беспорядки, наоборот, усилились.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы, в том числе из России и Киргизии.