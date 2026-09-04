Бензин АИ-92 в Татарстане подорожал до 68 рублей за литр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с 24 по 31 августа выросли цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо. Об этом сообщает Татарстанстат.

За неделю бензин АИ-92 подорожал на 0,8% – до 68,11 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7% и достигла 80,81 рубля за литр.

Цены на бензин АИ-95 и АИ-98 за этот период не изменились. Литр АИ-95 по-прежнему стоил 73,81 рубля, АИ-98 – 98,07 рубля.

С начала 2026 года наиболее значительно в Татарстане подорожал бензин АИ-95. По сравнению с декабрем 2025-го его стоимость выросла на 16,95%.

Бензин АИ-92 с начала года прибавил в цене 16,48%, АИ-98 – 13,75%. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11,62%.