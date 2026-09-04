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Общество 4 сентября 2026 09:49

ФАС подписала соглашения о поставках топлива с 12 нефтяными компаниями

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Федеральная антимонопольная служба подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок уже с 12 нефтяными компаниями, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы ФАС Геннадий Магазинов. Компании обязались ограничить рост цен на АЗС в пределах инфляции.

Соглашения подписаны в рамках утвержденного правительством РФ перечня 12 крупнейших производителей нефтепродуктов. Как пояснял министр энергетики Сергей Цивилев, основные положения касаются максимизации поставок на внутренний рынок и сдерживания роста цен.

По словам Магазинова, компании взяли на себя обязательства по поставкам топлива и ограничению цен на АЗС уровнем не выше инфляции.

Напомним, этим летом в России возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства. В начале августа власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе независимые АЗС.

#топливо #ФАС России
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