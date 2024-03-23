Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Напавшие нелюди и фашисты!»: казанцы пришли почтить память погибших в Подмосковье
Сегодня в центре Казани, у часов на улице Баумана, появился стихийный мемориал погибшим при нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. С самого утра горожане приносят к нему цветы и игрушки.
Напомним, что трагедия произошла 22 марта в концертном зале, где вооруженные преступники начали стрельбу по посетителям, а после устроили пожар. Число погибших уже превысило 110 человек.
«Всю ночь смотрела новости и не могла уснуть. Это просто нелюди какие-то и фашисты, убивают людей ни за что. Мне детей жалко! У меня есть родственники в Москве, и я не знаю, живы они или нет. У меня сердце кровью обливается за всех тех, кто вчера оказался там!» — рассказала жительница Казани Лилия Валеева.
Перед мемориалам был установлен плакат «Скорбим всей страной», также по городу развешивают билборды с надписью «Скорбим».
«Это большая беда для всей страны, и тот факт, что сегодня мы все здесь, — это показатель того, что граждане проявляют солидарность, скорбь и соболезнования. Нет оправдания этим преступникам, и хорошо, что они задержаны живыми — смогут ответить по всей строгости, и мы сможем получить от них всех информацию о заказчике» — поделился адвокат Руслан Нагиев.
Напомним, что к стихийному мемориалу сегодня пришли депутаты, руководители организаций и ведомств, представители «Молодой гвардии Единой России» и многие другие, кто хотел бы выразить свою поддержку пострадавшим, а также родным и близким погибших при нападении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориалов в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».
Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.
Альбина Шафеева, Венера Алиева
Фото, видео: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»