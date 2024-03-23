«Напавшие нелюди и фашисты!»: казанцы пришли почтить память погибших в Подмосковье

Сегодня в центре Казани, у часов на улице Баумана, появился стихийный мемориал погибшим при нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. С самого утра горожане приносят к нему цветы и игрушки.

Напомним, что трагедия произошла 22 марта в концертном зале, где вооруженные преступники начали стрельбу по посетителям, а после устроили пожар. Число погибших уже превысило 110 человек.

«Всю ночь смотрела новости и не могла уснуть. Это просто нелюди какие-то и фашисты, убивают людей ни за что. Мне детей жалко! У меня есть родственники в Москве, и я не знаю, живы они или нет. У меня сердце кровью обливается за всех тех, кто вчера оказался там!» — рассказала жительница Казани Лилия Валеева.

Перед мемориалам был установлен плакат «Скорбим всей страной», также по городу развешивают билборды с надписью «Скорбим».

«Это большая беда для всей страны, и тот факт, что сегодня мы все здесь, — это показатель того, что граждане проявляют солидарность, скорбь и соболезнования. Нет оправдания этим преступникам, и хорошо, что они задержаны живыми — смогут ответить по всей строгости, и мы сможем получить от них всех информацию о заказчике» — поделился адвокат Руслан Нагиев.

Напомним, что к стихийному мемориалу сегодня пришли депутаты, руководители организаций и ведомств, представители «Молодой гвардии Единой России» и многие другие, кто хотел бы выразить свою поддержку пострадавшим, а также родным и близким погибших при нападении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориалов в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.

Альбина Шафеева, Венера Алиева

Фото, видео: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»