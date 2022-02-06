Девочку, которую мать избивала назло мужу, выписали из больницы в Казани

В Казани выписали из больницы полуторагодовалую девочку, которую мать избивала назло мужу и снимала это на видео. Об этом сообщает детский омбудсмен РТ Ирина Волынец в своем инстаграм-аккаунте.

«Ребенок поправился, слава богу, здоровью тяжкий физический вред не нанесен. Девочка стала набирать вес, стала улыбаться. Ситуация, которая с ней произошла, дай бог, в будущем на ребенке не отразится. Низкий поклон медикам за круглосуточный труд во имя спасения детишек, попавших в беду», – сообщила Волынец на своей странице.

В данный момент судьба ребенка остается на контроле у Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале декабря прошлого года в соцсетях появилось шокирующее видео с издевательствами над беззащитным ребенком. Как выяснилось позднее, таким образом мать девочки пыталась «насолить» мужу, который собирался уйти из семьи. Спасти малышку удалось благодаря ее бабушке. Видео, где невестка избивает ее внучку, попало к ней случайно, женщина сразу же обратилась в отдел полиции «Азино-2».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», Советский районный суд Казани отправил мать девочки Алену Епанешникову в СИЗО на два месяца. Несколькими днями ранее в Казани стартовал процесс по этому делу.