В Казани стартовал процесс по делу женщины, которая избила маленькую дочь назло мужу

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу Алены Епанешниковой, которую обвиняют в истязании полуторагодовалой дочери. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, женщина избила ребенка, записала все на видео и отправила мужу. Таким изощренным способом Епанешникова хотела отомстить супругу, который собирался уйти из семьи.

Сейчас ей предъявлены обвинения по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Как сообщили в пресс-службе, на сегодняшнем заседании огласили текст обвинительного заключения, допросили законного представителя ребенка – бабушку, которая оформила временное опекунство над девочкой, а также решили вопрос о продлении меры пресечения.

«Алена просила освободить ее, обещала, что не будет угрожать, мол видеться с ребенком будет только с моего разрешения, но ей отказали, оставили под стражей до 28 апреля», – рассказала ИА «Татар-информ» бабушка девочки Лола Федоренко.

По ее словам, родителей малышки родительских прав еще не лишили, она же оформила временное опекунство на время судебного следствия. Отец девочки и бабушка со стороны матери навещают ребенка, молодой человек все еще рассчитывает забрать дочку к себе.

«Девочка сейчас у меня, я забрала ее из больницы, у нее режутся зубы, поэтому держится небольшая температура, но в остальном все в порядке, она смеется и играется», – поделилась женщина.

Отца малышки на процесс сегодня не впустили, он проходит по делу как свидетель, его допрос назначен на следующее заседание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале декабря прошлого года в соцсетях появилось шокирующее видео с издевательствами над беззащитным ребенком. Как выяснилось позднее, таким образом мать девочки пыталась «насолить» мужу, который собирался уйти из семьи. Спасти малышку удалось благодаря ее бабушке. Видео, где невестка избивает ее внучку, попало к ней случайно, женщина сразу же обратилась в отдел полиции «Азино-2».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», Советский районный суд Казани отправил мать девочки Алену Епанешникову в СИЗО на два месяца.