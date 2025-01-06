Байден собирается расширить санкции против России

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Уходящая администрация Президента США Джо Байдена намерена ввести дополнительные санкции против России. Ограничительные меры будут нацелены на танкеры, перевозящие российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

«Это будет большой [санкционный] пакет», — подчеркнул один из собеседников агентства. При этом другой источник уточнил, что рестрикции могут затронуть лиц, «вовлеченных в некоторые сети, торгующие [российской] нефтью выше установленного ценового предела (в 60 долларов за баррель — прим. Т-и)».

В связи с этим Reuters замечает, что Россия использует так называемый «теневой флот» для обхода ценового лимита. По информации агентства, речь идет о сотнях судов, тогда как США ввели санкции лишь против десятков из них.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть. Она также не исключила введения ограничительных мер против китайских банков, связанных с поставками нефти из РФ.

Еще до этого о планах распространить ограничения на покупателей российских энергоносителей со ссылкой на источники рассказало агентство Bloomberg.

Страны «Большой семерки», Европейский Союз и Австралия установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее, с 5 февраля 2023-го, начал действовать лимит цен на нефтепродукты из России. Максимум цен неоднократно предлагали пересмотреть, но этого так и не произошло.