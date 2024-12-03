В Белом доме анонсировали новые санкции против России

Белый дом

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Администрация действующего Президента Соединенных Штатов Джо Байдена до сложения полномочий в конце января собирается ввести новые рестрикции против России. Об этом сказано в заявлении советника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома заметил, что нынешний американский лидер санкционировал ряд «дополнительных шагов» по укреплению позиций Украины в вооруженном противостоянии с РФ, и перечислил их.

«<...> чтобы помешать российской военной машине, Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последует еще больше санкций», — сказал, в частности, Салливан.

Кроме того, он сообщил о новом пакете поддержки Украины на 725 млн долларов и пообещал до середины января поставить Киеву еще сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другую критическую важную помощь.

Действующая американская администрация будет оставаться у власти до 20 января. В этот день пройдет инаугурация избранного Президента США Дональда Трампа.

Последний на данный момент пакет санкций Штаты ввели 21 ноября. Ограничительные меры затронули более 50 российских банков с международными связями, включая Газпромбанк, свыше 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 физических лиц.

В числе прочих под санкциями оказались и три татарстанских банка — казанский АКБ «Энергобанк» и набережночелнинские ПАО «Акибанк» и ООО «Камкомбанк», а также казанский регистратор ценных бумаг — ООО «Евроазиатский регистратор».