США ввели санкции против компании из ОАЭ и ее 17 танкеров из-за России

Один из оказавшихся под санкциями танкеров, HS Everett, в 2021 году

Фото: VesselFinder.com

Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах компании Hennesea Holdings Limited и принадлежащих ей 17 танкеров за перевозку российской нефти, стоимость которой превышала ценовой лимит. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило свой черный список.

В перечень попавших под рестрикции из-за их связей с Россией субъектов вошли танкеры для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, ходящие под флагом Либерии. Оказавшаяся под санкциями фирма была зарегистрирована в Абу-Даби в 2022 году.

Ограничения в отношении 18-го танкера компании Hennesea, HS Atlantica, и ее дочки — либерийской фирмы HS Atlantica Limited были введены еще 1 декабря прошлого года.

«Сегодняшние действия еще раз демонстрируют, что любой, кто будет нарушать установленный предел цен [на российскую нефть], столкнется с последствиями», — заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

Вместе с тем американский Минюст опубликовал лицензию, которая до 17 апреля позволяет швартовку, постановку в док, ремонт и ряд других операций с танкерами Hennesea.

Впрочем, заключение «любых новых коммерческих контрактов» с участием танкеров, разгрузка с них каких-либо грузов, в том числе нефти (за исключением аварийных ситуаций), и операции, «связанные с продажей нефти или нефтепродуктов российского происхождения», запрещены.

Страны «Большой семерки», Европейский Союз и Австралия установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее, с 5 февраля 2023-го, начал действовать лимит цен на нефтепродукты из России. Максимум цен неоднократно предлагали пересмотреть, но этого так и не произошло.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин ввел запрет на работу с трейдерами, которые поддерживают ценовой максимум. Впрочем, затем он разрешил поставлять нефть в дружественные страны, не обращая внимания на потолок цен.