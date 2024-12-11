Bloomberg: США вскоре планируют ужесточить санкции против нефтяного экспорта РФ

В ближайшее время уходящая администрация Президента США Джо Байдена намерена ввести дополнительные санкции против российского нефтяного экспорта. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники объяснили, что Вашингтон планирует ввести ограничения, подобные тем, что уже приняты против Ирана. Это позволит распространить их в том числе на покупателей российских энергоносителей.

В издании обратили внимание, что подобные меры несут определенные риски, так как среди покупателей нефти из РФ есть «могущественные страны» — Индия и КНР. Последующее повышение цен на нефть, в свою очередь, усилит напряженность в мировой экономике.

Также Соединенные Штаты планируют включить в санкционный список «танкерный флот», который используется для перевозок российской нефти.

В настоящее время ограничительные меры еще обсуждаются. Президент США Джо Байден не решался принять их в преддверии выборов, учитывая вероятный резкий рост цен на энергоносители, который за этим последует. Однако поражение Камалы Харрис изменило его планы. Сейчас администрация Байдена, напротив, стремится усилить давление на Россию до того, как в Белый дом вернется победивший на выборах Дональд Трамп, который не раз говорил о необходимости урегулирования украинского конфликта и начала переговоров.