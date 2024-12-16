Евросоюз ввел санкции против двух татарстанских компаний

Флаг Европы

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Европейский Союз в рамках очередного, 15-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против двух татарстанских компаний: ООО «Алабуга Девелопмент» и ООО «Дрейк». Решение о введении рестрикций опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Относительно ООО «Алабуга Девелопмент» в документе сказано, что компания «играет важную роль в схеме закупки беспилотников» из других стран, в том числе — иранских Shahed 136 («Герань-2»). Об ООО «Дрейк» в свою очередь говорится, что фирма также «используется в схеме по импорту и сборке иранских беспилотников Shahed 136».

В общей сложности в рамках 15-го пакета санкций Евросоюза рестрикции введены в отношении 54 физических лиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР. Также предусмотрены отдельные ограничения против 52 танкеров из третьих стран, перевозящих российскую нефть, игнорируя так называемые «потолки цен».

Кроме того, судам ЕС запрещено исполнять в юрисдикциях Евросоюза решения, принятые судами РФ по делам против европейских компаний.

Под санкциями ЕС, в частности, оказались авиакомпания «ЮТэйр», глава Республики Мордовия Артем Здунов, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и певица Лариса Долина.