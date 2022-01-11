Полпред Татарстана в РФ выразил соболезнования из-за трагических событий в Казахстане

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин выразил глубочайшие соболезнования послу Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеку Кошербаеву в связи с многочисленными жертвами на фоне протестов и массовых беспорядков в этом государстве. Об этом рассказали в пресс-службе Полпредства РТ в РФ.

«От имени Полномочного представительства Татарстана в Москве и от себя лично выражаю искренние соболезнования братскому и дружественному народу Казахстана в связи с многочисленными человеческими жертвами», — сказал Ахметшин во время посещения посольства Казахстана в Москве.

Вице-премьер РТ отметил, что татарский народ искренне сопереживает всем, кто потерял своих близких и друзей в ходе массовых беспорядков, и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Желаем всем жителям Казахстана мужества и сил, чтобы пережить эту боль. Мира и созидания вашей прекрасной земле», — подчеркнул полпред.

Ахметшин и Кошербаев также обсудили вопросы, касающиеся расширения и укрепления сотрудничества Татарстана и Казахстана в разных сферах. Посол выразил желание в первой половине года лично посетить республику совместно с представителями деловых кругов своей страны.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан были направлены миротворцы из стран ОДКБ.

Сейчас власти Казахстана в значительной мере восстановили контроль над ситуацией. Вывод миротворческих сил должен начаться уже через два дня. Утвержден новый состав Правительства страны.