Рейтинг районов-2022: Альметьевск вышел в лидеры, Балтаси замкнули муниципальный чарт

Рейтинги районов по поручению Рустама Минниханова в Министерстве экономики РТ рассчитывают ежемесячно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минэк ранжировал районы без показателей добавленной стоимости и инвестиций

«Татар-информ» начал выпуск рейтингов по данным Минэкономики Татарстана в прошлом году. Мы анализировали данные за июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2022 года. В списке всегда 45 позиций – по числу муниципальных районов (их в Татарстане 43) и двух крупнейших городов – Казани и Набережных Челнов.

Показатели, на которых основан годовой рейтинг, сравниваются с итогами за предыдущий период (на этот раз – с данными за январь – ноябрь 2022 года), а также за 12 месяцев 2021 года. Данные Минэкономики не всегда выкладывает, но в этот раз на сайте министерства можно найти аналогичную итоговую таблицу годовой давности. Однако она не совсем репрезентативна.

Как мы неоднократно объясняли, рейтинги по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Министерстве экономики РТ рассчитывают ежемесячно (методология, которой пользуются в министерстве, была описана ранее), однако как абсолютные, так и относительные индикаторы, на основе которых в ведомстве и выводят показатели по каждому району, приходят в ведомство из разных мест и за разные периоды.

Ежемесячно обновляются только два абсолютных индикатора: общая площадь введенного жилья (в квадратных метрах) и отгрузка товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности (так в рублях учитывают стоимость произведенной и реализованной продукции, вне зависимости от поступления платы за нее на счета). Также обновляются два относительных индикатора – уровни безработицы и покупательной способности (определяется как отношение зарплаты к минимальному потребительскому бюджету).

Снизились объемы строительства в Казани и Набережных Челнах, где в основном возводятся многоквартирные дома Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Остальные параметры обновляются ежеквартально, зачастую – с большим запозданием. Например, в рейтинге за 11 месяцев 2022 года в расчетах фигурировали данные по инвестициям в основной капитал и валовой продукции сельского хозяйства лишь за первое полугодие. А по налоговым и неналоговым доходам бюджетов – за январь – сентябрь.

В рейтинге за год, в отличие от предыдущего, за 11 месяцев, обновились почти все цифры, в том числе по валовой сельхозпродукции, а также доходам бюджетов. Исключение – показатели добавленной стоимости и инвестиции. Они приводятся лишь за январь – сентябрь 2022 года. Когда эти индикаторы, рассчитанные за год, наконец, поступят в ведомство, рейтинг окончательно сформируется. Возможно, скорректируются и позиции.

Альметьевский район отгружает треть продукции в Татарстане

Пока Татарстанстат данные о социально-экономическом развитии за 2022 год еще не озвучил. Из таблицы, собранной Минэкономики РТ, можно почерпнуть предварительные итоги развития экономики республики за прошлый год. Например, о чем уже было заявлено на итоговой коллегии Минстроя РТ, ввод жилья в Татарстане остался практически на уровне 2021 года – чуть более 3 млн квадратных метров. И это при том, что примерно треть районов сократила стройку.

Снизились объемы строительства в Казани и Набережных Челнах, где в основном возводятся многоквартирные дома. При этом заметно приросли их сателлиты. В граничащем со столицей Татарстана Лаишевском районе построено более 350 тыс. квадратных метров, в Высокогорском – 209 тыс. квадратных метров, в Зеленодольском – 140 тыс. квадратных метров. В примыкающем к Автограду Тукаевском районе введено 189 тыс. квадратных метров.

При рекордном росте объемов производства в целом в республике в некоторых районах отгрузка за прошлый год снизилась Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предприятия Татарстана отгрузили в прошлом году продукцию на 4,6 трлн рублей. И из этой суммы почти 1,7 трлн составила доля одного муниципалитета – Альметьевского района. Секрет успеха прост – там зарегистрирована «Татнефть», в прошлом году продемонстрировавшая существенный рост и выручки, и прибыли. Суммарно примерно столько же «заработали» Нижнекамский (почти 883 млрд рублей), Елабужский (198,8 млрд рублей) районы и Казань (643,9 млрд рублей). Набережные Челны произвели продукции на 578,8 млрд рублей.

При рекордном росте объемов производства в целом в республике в некоторых районах отгрузка за прошлый год снизилась, пусть и незначительно. Среди них не только «малыши» Атнинский и Камско-Устьинский, но и Набережные Челны. Ощутимым падение выглядит в Апастовском районе – с 500 до 300 млн рублей.

В ряде муниципалитетов рост отгрузки оказался символическим – например, в Верхнеуслонском, Заинском, Спасском и Тюлячинском районах. Но в некоторых муниципалитетах показатель вырос кратно. Например, в Арском (с 1,8 до 3,9 млрд рублей), Сармановском (с 2,5 до 5,6 млрд) или Тетюшском районах (с 662 млн до 1,9 млрд рублей).

Валовая продукция сельского хозяйства в целом по Татарстану тоже выросла – со 151 млрд по итогам 2021 года до 211 млрд рублей по итогам года прошлого. Показатель поднялся во всех районах, правда, с разной скоростью. Доходы муниципальных бюджетов тоже увеличились – с суммарных 55,8 до 62,8 млрд рублей. Из той суммы больше половины приходится на Казань, Набережные Челны, Нижнекамский, Зеленодольский и Альметьевский районы.

Инвестиции за 9 месяцев составили 450 млрд рублей против 405 млрд годом ранее. Как озвучивала на итоговой коллегии глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, по этому показателю Татарстан сейчас занимает шестое место в стране. Прогноз на весь 2022 год – более 700 млрд рублей (по итогам 2021 года было 605 млрд рублей).

Альметьевский район под руководством Нагуманова перехватил пальму первенства у Казани, скатившейся на третье место Фото: © «Татар-информ»

В топ-10 – стабильность

Первая десятка рейтинга осталась прежней. Однако сменился лидер: первое место по итогам января – декабря 2022 года пока что занял Альметьевский район, которым с 2019 года руководит экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей при Раисе Татарстана Тимур Нагуманов. Год назад район лишь замыкал тройку лидеров.

Нефтяной район перехватил пальму первенства у Казани, скатившейся на третье место. А Лаишевский сохранил почетное второе место. Правда, еще раз подчеркнем, после получения недостающих Минэкономики данных в итоговом рейтинге места, вполне возможно, могут распределиться по-другому.

При всех этих перемещениях лидерская группа районов отличается стабильностью: нефтяной центр Татарстана, Нижнекамский район под руководством Рамиля Муллина, два крупнейших города республики – Казань и Набережные Челны во главе с Ильсуром Метшиным и Наилем Магдеевым соответственно, а также входящие в их агломерации или «зоны влияния» муниципалитеты.

Топ-10 не покидают, например, такие районы, как Тукаевский, которым с 2018 года руководит Фаил Камаев, Новошешминский во главе с Вячеславом Козловым, относящийся к Альметьевской экономической зоне. В первой десятке и Пестречинский район (западная часть которого граничит с Казанью) под предводительством Ильхама Кашапова. Этот район, кстати, стремительно вышел в передовики лишь в 2021 году, но, как оказалось, смог закрепиться. Также не сдает позиций Верхнеуслонский район, который с 2012 года возглавляет Марат Зиатдинов и на территории которого растет «город будущего» – Иннополис. Интересно, что эти четыре района Минэкономики РТ относит к группе муниципалитетов, имеющих только сельское население.

Возглавляемый Михаилом Афанасьевым Зеленодольский район, несмотря на близость к Казани, 2022 год завершает на 18-м месте Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако даже тесные взаимосвязи с центрами экономики не гарантируют выход в лидеры. Яркий пример такого диссонанса – Зеленодольский район, которым с 2020-го руководит Михаил Афанасьев, до этого возглавлявший Лаишевский район. Вроде и близок этот муниципалитет к Казани, но 2022 год завершает на 18-месте. И это еще хорошо, годом ранее он финишировал на 24-м.

Головокружительный взлет Кайбицкого района

За год улучшили свои позиции 18 районов, ухудшили – 24. Продемонстрировали стабильность два района: уже упомянутый Лаишевский, а также Тюлячинский – под руководством бывшего замглавы Минсельхоза РТ Назипа Хазипова. Этот район остался на 41-м месте. Стоит отметить, что средняя динамика движений в таблице – плюс-минус 2-4 позиции вверх или вниз, то есть по факту оценка социально-экономического развития того или иного муниципалитета радикально за год не поменялась.

Стремительно вырос Кайбицкий район, который еще в прошлом году занимал 45-е место. С 2012 года его возглавляет выпускник Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана, ветеринарный врач и кандидат сельскохозяйственных наук Альберт Рахматуллин. За год небольшой сельский район совершил головокружительный взлет в таблице, поднявшись до 15-й строчки. Пусть рейтинг пока и предварительный, но это уже можно считать абсолютным рекордом прошлого года.

Стремительно вырос Кайбицкий район под управлением Альберта Рахматуллина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рост имеет экономическую основу: отгрузка в Кайбицком районе выросла почти до 2 млрд рублей (по итогам 2021 года было 325 млн рублей), а валовая продукция сельского хозяйства – до 2,6 млрд рублей (годом ранее – 1,2 млрд). Бюджет здесь существенно пополнился доходами, а инвестиции скакнули до 2,8 млрд рублей (и это только за 9 месяцев 2022 года). Заметно сократилась в Кайбицах безработица – до 0,15 и выросла покупательская способность – до 2,14, что уже сравнимо с Заинским или даже Тукаевским районами.

Пусть и не так резво, однако тоже – сразу на 16 позиций вверх – поднялись Лениногорский (стал 14-м, с 2009 года его глава – действительный муниципальный советник 2 класса Рягат Хусаинов) и Нурлатский районы (до 24-го места). Последний с 2018 года возглавляет Алмаз Ахметшин, бывший замглавы Минэкологии и Минстроя РТ, а также экс-глава ИЦ «Энергопрогресс» (входит в структуру «Татэнерго»). Причины роста здесь те же. Например, в Лениногорском районе, который вообще-то относится не к аграрным, а к нефтедобывающим, валовая продукция сельского хозяйства утроилась – с 1,1 млрд по итогам 2021-го до 3 млрд рублей. А инвестиции удвоились – до 6 млрд рублей. В Нурлатском районе, где основа экономики – нефтедобыча и пищепром, эти показатели тоже выросли, пусть и не настолько сильно.

На 15 строчек улучшил позиции и Муслюмовский район (сейчас занимает 21-е место). На 10 – Аксубаевский, которым с 2008 года бессменно руководит профессиональный агроном и заслуженный работник сельского хозяйства Татарстана Камиль Гильманов. Этот район, кстати, всего лишь в ноябрьском рейтинге скатывался до 43-го места, причем в сравнении с октябрем. Тогда – на 11 строчек вниз. И вот теперь – взлет. В этих районах выросли все индикаторы, но особенно стоит отметить существенный рост валовой продукции сельского хозяйства – с 3 до 6,7 млрд рублей в Муслюмовском и с 3,63 до 4,3 млрд рублей в Аксубаевском.

На 10-м месте – Аксубаевский район, которым с 2008 года бессменно руководит Камиль Гильманов Фото: © «Татар-информ»

И это только районы, показавшие двузначные темпы роста. Но, скажем, 8 позиций прибавил Бавлинский – до 27-го места, в сентябре его возглавил Ильяс Гузаиров. На 7 позиций вырос Камско-Устьинский, ставший 35-м (с 2019 года им руководит Наиль Вазыхов).

Движение вниз

Стремительные падения тоже случились. Сразу на 20 строчек вниз – до 32-го места скатился Актанышский район, который лишь в конце 2022-го возглавил выходец из «Сетевой компании» Ленар Зарипов, долгие годы также бывший депутатом Горсовета Набережных Челнов. Здесь вроде бы все показатели выросли, например отгрузка – до 9 млрд рублей (годом ранее было 6,4 млрд), а сельхозпродукция – до 6 млрд рублей (с 4,2 млрд по итогам 2021-го). Но это не спасло от стремительного движения к концу таблицы.

Меньше – 13 позиций – потерял Буинский район, которым с 2020 года руководит Ранис Камартдинов, до того долгие годы работавший в Росреестре. Картина с цифрами аналогична Актанышскому. На 11 строчек за год упали Мамадышский (с 2010 года его глава – Анатолий Иванов) и Рыбно-Слободский районы, который в декабре прошлого года возглавил Радик Ислямов, до этого много лет руководивший компанией «Квест» из Чистополя. Судя по официальному сайту, она занимается разработкой и производством светодиодного осветительного оборудования и систем управления освещением. Все основные индикаторы в этих муниципалитетах за год практически не выросли. Отсюда, видимо, и печальные перемещения.

Последнее место рейтинга по итогам января – декабря 2022 года занял Балтасинский район Фото: © «Татар-информ»

Районы, замыкающие рейтинг

Последнее место по итогам января – декабря 2022 года пока что занял расположенный на севере Татарстана Балтасинский район, граничащий с Марий Эл и Кировской областью. Всего за месяц он потерял 6 строчек, а за год – 8. С 2012 года районом руководит профессиональный агроном и заслуженный работник сельского хозяйства Татарстана Рамиль Нутфуллин. Интересно, что от падения этот муниципалитет, основой экономики которого является АПК, не спасло и то, что валовая продукция сельского хозяйства за год выросла здесь с 4,8 до 7,3 млрд рублей.

Компанию Балтасям составили ноябрьский аутсайдер – Дрожжановский район, который с 2018 года возглавляет Марат Гафаров (за год потерял 10 строчек), а также Арский (минус 4 места), с 2015 года его глава – Ильшат Нуриев, и Агрызский (в 2021-м занимавший 44-е место) районы. В последнем, кстати, в январе 2023 года сменился глава: бывший аудитор Счетной палаты РТ Азат Валеев ушел по собственному желанию, а на его место был назначен руководитель исполкома Елабужского районам Ленар Нургаянов. Пока что – с приставкой «и. о.». Посмотрим, отразится ли смена первого лица на позициях этого уникального района, который географически буквально «вгрызается» в территорию Удмуртии и является крупнейшим в Татарстане железнодорожным узлом.

Рост и падение последнего месяца

Поскольку в прошлом году мы сравнивали данные месяц к месяцу, приведем их и в этот раз. Если сопоставлять таблицы за 11 и за 12 месяцев 2022 года, то улучшили свои позиции 18 районов, ухудшили – 21. Шесть остались на тех же местах – и это как раз первые 6 строчек из топ-10! При этом и районы из оставшейся четверки в этой лидерской группе также никуда из нее не делись, а просто поменялись местами друг с другом.

Сразу на 21 строчку – до 21-го места – взлетел Муслюмовский район Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правда, всего за месяц в рейтинге случились и поразительные перемещения. Например, сразу на 21 строчку, до 21-го места, взлетел Муслюмовский район (с 2021 года им руководит Альберт Хузин, от приставки «и. о.» избавившийся в марте прошлого года). На 10 позиций вверх переместились Тетюшский (до 25-го места, с 2014 года его возглавляет Рамис Сафиуллов) и Аксубаевский районы (до 33-го места, с 2008 года его глава – Камиль Гилманов). Кстати, главы этих двух районов до перехода на муниципальную службу руководили молочными заводами.

За этот же месяц сильно упали Атнинский (минус 12 строчек, до 37-го места – с 2005 года глава Габдулахат Хакимов), Сабинский (минус 8, до 22-го), которым с 1999 года руководит Раис Минниханов, и Зеленодольский районы (минус 7, до 18-го). Но интереснее было посмотреть не на месячную динамику, а на перемещения районов в годовом разрезе. Даже с учетом того, что рейтинг пока является предварительным. Что выше и было сделано.

В заключение остается еще раз напомнить, что окончательная версия рейтинга социально-экономического развития муниципальных образований республики за 2022 год выйдет позже, когда в Минэкономики РТ получат данные по двум важнейшим индикаторам – инвестициям в основной капитал и добавленной стоимости. Впрочем, радикально на расстановку районов в таблице эти новые вводные вряд ли повлияют, хотя, конечно, в паре-тройке мест и могут случиться самые чудесные пертурбации.