Талия Минуллина: «Выбор – или полностью сокращаться, или инвестировать»

Строительство крематория в Казани, городок для маркетплейсов в Верхнеуслонском районе и роботизированная гостиница в Иннополисе – воплотить эти проекты планирует Агентство инвестиционного развития Татарстана. Что еще предлагают инвесторы республики, обсудили на коллегии ведомства.

В президиуме вместе с Рустамом Нигматуллиным и Юрием Камалтыновым сидел и член правления СИБУРа, председатель совета директоров «Казаньоргсинтеза» Павел Ляхович (справа)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это не только большие цифры, но и кропотливая работа с инвесторами»

Итоговая коллегия Агентства инвестиционного развития РТ прошла накануне в конференц-зале «СИБУР-РТ», офис которого расположен в бизнес-центре ТАИФа у Национальной библиотеки Татарстана. Руководитель АИР РТ Талия Минуллина отметила, что для проведения коллегии второй по масштабу инвестор в республике (после «Татнефти») предоставил свои помещения безвозмездно. Неудивительно, что в президиуме вместе с первым вице-премьером Татарстана Рустамом Нигматуллиным и вице-спикером Госсовета РТ Юрием Камалтыновым сидел и член правления СИБУРа, председатель совета директоров «Казаньоргсинтеза» Павел Ляхович.

Для затравки собравшимся в зале показали вдохновляющий видеоролик, из которого можно было узнать, что «Татарстан – это сердце инвестиций России». А также прочесть жизнеутверждающее напутствие: «Добро пожаловать в сложный 2023 год!». Казалось, что про сложности и пойдет речь. Но повестка коллегии была выстроена иначе.

Сама Талия Минуллина как из рога изобилия сыпала цитатами из классиков, от Шекспира до Пушкина. Начала она свой доклад с фразы про «шиворот-навыворот», приведя зачин из рассказа «Бы...» Виктора Драгунского: «Как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные и взрослые должны были бы их во всем, во всем слушаться». «А если бы всегда главными были инвесторы, а чиновники бы их во всем слушались? Наверное, у нас другая бы получилась экономика», – помечтала Минуллина. Но быстро перешла к более конкретным данным.

По словам Минуллиной, рост инвестиций в основной капитал в Татарстане за 9 месяцев 2022 года составил 6% (цифры за весь год появятся позднее), тогда как по всей России – 5,9%. Прогноз по республике в процентах глава АИР РТ давать не стала, зато озвучила ожидаемый абсолютный результат – более 850 млрд рублей. «Это не только большие цифры, но и кропотливая работа с инвесторами», — заметила Минуллина. Татарстан, также напомнила глава АИР РТ, наряду с Дагестаном, Чечней и Башкортостаном был выбран пилотным для внедрения исламского банкинга.

В 2022 году республика сохранила второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, а ранее сильно продвинулась в рейтинге развития государственно-частного партнерства (ГЧП) – с 67-го по итогам 2020 года до 6-го места в 2021-м. Итоги прошлого года пока не объявлены, но в Татарстане сейчас действует 128 соглашений на сумму более чем 91 млрд рублей.

По объему инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств за 9 месяцев 2022 года – 451 млрд рублей, за предыдущий период прошлого года было 405 млрд – Татарстан занимает шестое место в стране. Впереди – Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская область и Санкт-Петербург. Прогноз на весь 2022 год – более 700 млрд рублей (по итогам 2021 года этот показатель составил 605 млрд рублей). «Это основной показатель нашего агентства, то, что мы должны выполнять по госзаданию. Этих показателей мы достигли», — подчеркнула глава АИР Татарстана.

По словам Талии Минуллиной, рост инвестиций в основной капитал в Татарстане за 9 месяцев 2022 года составил 6% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кнут сработал!»

Инвестиционный совет Татарстана в прошлом году собирался 16 раз. На заседаниях были рассмотрены проекты более чем на 50 млрд рублей. Минуллина напомнила, что в декабре на заседании Правительства РТ, которое было посвящено повышению инвестиционной привлекательности республики, она пожаловалась Рустаму Минниханову на то, что протоколы инвестсоветов АИР РТ не может согласовать в течение нескольких месяцев, поскольку они утопают в межведомственных согласованиях. «И кнут сработал! Протокол последнего совета, который прошел 23 декабря, был согласован за семь дней», – провозгласила Минуллина.

Среди знаковых проектов, которые уже стартовали или начнутся в ближайшее время, Минуллина отметила строительство первого в Казани крематория (объем инвестиций 180 млн рублей), расширение производств завода ЖБИ компании «Коген Казань» (в этом году запланирован дополнительный завоз оборудования на 150 млн рублей), строительство в районах Татарстана глэмпингов, а в Верхнеуслонском районе – городка электронной коммерции, рассчитанного на 25 тыс. жителей. К концу этого года в Иннополисе планируется также ввести в строй первую в стране гостиницу с робототехническими устройствами обслуживания (более 500 млн рублей).

Также Минуллина поблагодарила частных инвесторов Татарстана, внесших в прошлом году вклад в поддержку мобилизованных на специальную военную операцию – путем производства необходимой экипировки, спецсредств и тому подобного.

Особенностью прошлого года стали санкции и уход с российского рынка зарубежных компаний, в том числе из Татарстана. Российские владельцы появились у финских Huhtamaki и YIT, американских McDonald’s и Ford, французских Schneider Electric и Societe Generale, перечислила глава АИР Татарстана. Но все заводы в республике, ранее принадлежавшие компаниям из стран Европейского Союза и США, «с новыми владельцами в Республике Татарстан не только активно работают, но и планируют реализовать инвестиционные проекты. Действующие инвесторы Татарстана в 2022 году также продолжали докапитализацию проектов. Например, компания Haier, Drylock Technologies, Hayat Kimya», — подчеркнула глава АИР.

«Ушедший год ознаменован серьезными инвестиционными переменами, они связаны со сменой игроков на рынке. Это торговые, производственные компании. Главные сложности предпринимателей, которые реализуют проекты, связаны с зависимостью от иностранного оборудования и технологий. Это привело к пересмотру технологических процессов, экстренной замене поставщиков, параллельному импорту. С другой стороны — появилась возможность занять новые ниши на рынке, в том числе путем покупки действующих бизнесов», — также заявила Минуллина.

Собравшимся в зале показали вдохновляющий видеоролик, из которого можно было узнать, что «Татарстан – это сердце инвестиций России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Привлечь инвестора — одно дело, его нужно еще и удержать»

«У нас есть резервы в части выполнения республиканских показателей муниципальными образованиями», — продолжала руководитель агентства.

В АИР РТ ежегодно составляют рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов, по итогам 2022 года в лидерах – Набережные Челны (среди городов), а также Нижнекамский и Пестречинский районы (среди районов с федеральными налоговыми режимами и без них соответственно). Годовой план по привлечению частных инвестиций еще по итогам девяти месяцев досрочно выполнили 11 районов. Среди них – Аксубаевский, Бавлинский, Альметьевский, Кайбицкий, Лаишевский, Лениногорский, Мензелинский, Заинский и Сабинский.

В отстающих – Агрызский, Алексеевский, Апастовский, Атнинский, Буинский, Спасский, Тюлячинский и Чистопольский районы. Часть из них – постоянные аутсайдеры и рейтингов Минэкономики РТ.

«Это, честно говоря, не федеральные льготы, не готовые площадки. Это только люди на местах. За нас с вами эту работу никто не сделает. Если на месте инвестиционная команда хорошая — тогда работа с инвесторами выстроена. Привлечь инвестора — одно дело, его ведь еще нужно удержать, довести – и не до ручки, а до ввода объекта в эксплуатацию, а потом — и до реинвестирования. Люди на местах должны заниматься только инвесторами, а не чем попало», — пояснила Минуллина. И предложила продолжить практику обучения сотрудников муниципалитетов работе по инвестиционному направлению.

Впрочем, Рустам Нигматуллин на это ответил, что если сам районный глава не будет работать с инвесторами напрямую, то никакое обучение его подчиненных делу не поможет. Пример в этом деле всем муниципальным руководителям вице-премьер предложил брать с Президента республики Рустама Минниханова.

Один из важнейших инструментов привлечения инвесторов в районы – это развитие промышленных парков на местах. Напомним, такую задачу перед муниципалитетами в недавнем послании Госсовету РТ поставил и Президент Татарстана. Под крылом АИР сейчас работает 17 таких площадок, и они уже полностью заполнены. Единственные резервы, которые еще остались – это земли под новое строительство, а вот помещений для сдачи в аренду предпринимателям в парках уже нет. Эту проблему нужно решать как можно быстрее, отметила Минуллина.

О проблемах индустриальных парков более подробно рассказал глава Альметьевского района, бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов. По его словам, у него в районе действует четыре аккредитованных промышленных парка, заполненных на 60%. Оборот их резидентов за прошлый год превысил 1,7 млрд рублей, в бюджет района поступило 13 млн рублей от НДФЛ.

Тимур Нагуманов рассказал о проблемах индустриальных парков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дозаполнить» эти площадки резидентами не сложно, уверен Нагуманов. Тем более что количество субъектов малого и среднего бизнеса у него в районе растет: всего за год – на 10%, с 16,2 до 17,8 тыс. резидентов. Растет и сумма налоговых поступлений – с 500 до 700 млн рублей. То есть ставка на МСП целесообразна даже в таком районе, которому благодаря «Татнефти» вроде бы можно и не суетиться.

Главная проблема, которую нужно решить, и как можно более оперативно, – это изношенная инфраструктура таких площадок. В районах, по факту, промышленные парки созданы на территориях «умерших» со времен СССР предприятий или промбаз. Поначалу в них получилось вдохнуть вторую жизнь, но сейчас развитию мешают устаревшие инженерные сети и железнодорожные тупики, а также нехватка помещений.

«Это уже очень ощутимые проблемы, у нас в районе с одной из площадок ушло несколько резидентов, которые замучились ждать, когда ситуация изменится к лучшему», – посетовал Нагуманов. Например, производитель напитков “Пинта регион”, на котором работало 20 человек, ушел именно из-за плохого качества подъездных путей. Другим инвесторам зачастую не хватает мощностей энергообеспечения и газоснабжения.

Цена вопроса только для Альметьевского района – всего-то 89 млн рублей, на которые, уверен Нагуманов, точно получится привести в порядок все четыре промышленных парка. Средства, по его словам, могут быть выделены из республиканского бюджета, поскольку ни один частный инвестор сейчас на такие «долгие вложения» не пойдет.

Михаил Карисалов отметил, что Татарстан уже стал ключевой площадкой для СИБУРа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»​​​​​​

«АИР в Татарстане лучшее в России, к сожалению – это факт»

Поскольку итоговая коллегия АИР Татарстана проходила на территории «СИБУР-РТ», для выступлений спикеров от этого холдинга было отведено солидное время. По видеосвязи с приветственным словом к собравшимся обратился гендиректор и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов, отметивший, что для холдинга, который работает более чем в 20 регионах России, Татарстан уже стал ключевой площадкой – и понятно почему, ведь здесь производится 24% всех полимеров в стране – более 6,3 млн тонн.

В республике планомерно растет и переработка этого полуфабриката – с 2010 года объемы увеличились в два раза, с 360 до 706 тыс. тонн. А потенциал для развития переработки оценивается в 120 тыс. тонн. Поэтому все спикеры СИБУРа подчеркивали, что готовы к кооперации и развитию партнерств с переработчиками из республики. Тем более что уже сейчас 16% от всей продукции СИБУРа, отгружаемой на внутренний рынок, покупают клиенты из Татарстана.

Неудивительно, что все крупнейшие проекты СИБУРа, за исключением Амурского ГХК в Свободном на Дальнем Востоке, реализуются в Татарстане – это модернизация «Казаньоргсинтеза», а также этиленовый комплекс ЭП-600 и ряд других больших строек на «Нижнекамскнефтехиме». До 2027 года СИБУР планирует инвестировать в эти проекты не менее 285 млрд рублей. Самым масштабным может стать совместный с ОЭЗ «Алабуга» проект строительства индустриального парка «Этилен 600» при НКНХ, куда стороны рассчитывают привлечь более 1,3 трлн рублей инвестиций – как раз в развитие производств средней и малотоннажной химии.

Но деятельность такого гиганта, как СИБУР, создает условия для роста и других бизнесов. Например, многие функции предприятия холдинга передают на аутсорсинг, а такие компании сразу же становятся налоговыми резидентами и работодателями Татарстана. А всем новым стройкам нужны будут и стройматериалы, и оборудование, и услуги подрядчиков из республики. Уже сейчас на долю предприятий республики в закупках всего холдинга приходится 16%, или более 16 млрд рублей.

Учредитель «Нижнекамских терм» Юрий Бычков рассказал, как классно теперь могут отдыхать в его комплексе жители города нефтехимиков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другие приглашенные инвесторы тоже предпочли рассказать о своих успехах, а не о проблемах. Например, Талия Минуллина несколько раз отмечала, что проект компании «Нижнекамские термы» был утвержден на Инвестсовете еще в 2018 году, но первый комплекс в Нижнекамске ей удалось запустить только в 2022-м. Однако Юрий Бычков, учредитель этой компании, никак эти задержки объяснять не стал, а лишь показал на слайдах, как классно теперь могут отдыхать в его комплексе жители города нефтехимиков. И даже добавил, что по предложению Рустама Минниханова к русской бане и турецкому хамаму скоро добавят еще и татарскую сауну «Мунча». Ждут там и приезда профессионального врача с Хайнаня, которого долго не выпускали в Татарстан из-за закрытых в Китае границ.

«АИР в Татарстане лучшее в России, к сожалению – это факт», – констатировал в итоге Бычков. «Почему к сожалению-то?» – удивилась Минуллина. «Ну потому что хотелось бы, чтобы и другие регионы подтягивались к вашему уровню. Но пока это не так», – ответил инвестор.

Рустам Нигматуллин: «Нам есть к чему стремиться. Мы должны соревноваться только с лидерами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В итоге коллегия закончилась на мажорной ноте. Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин в своем выступлении отметил, что Татарстан, благодаря заложенному за предыдущие годы фундаменту, успешно прошел все сложности прошлого года. «Нам есть к чему стремиться, есть регионы, которые по части показателей занимают лидирующие позиции, нам надо стать лучше их. Мы должны соревноваться только с лидерами», – подчеркнул Нигматуллин.

А Талия Минуллина в завершение процитировала Президента Татарстана: «Без денег у нас ничего не получится, поэтому мы все должны работать на привлечение инвесторов». «Конечно, сейчас сложная экономическая ситуация. Но выбор – или полностью сокращаться, или инвестировать. Надеюсь, мы все вместе с вами в этом сделаем правильный выбор», – пожелала всем участникам глава АИР Татарстана.