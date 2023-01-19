Талия Минуллина: «Выбор – или полностью сокращаться, или инвестировать»
Строительство крематория в Казани, городок для маркетплейсов в Верхнеуслонском районе и роботизированная гостиница в Иннополисе – воплотить эти проекты планирует Агентство инвестиционного развития Татарстана. Что еще предлагают инвесторы республики, обсудили на коллегии ведомства.
«Это не только большие цифры, но и кропотливая работа с инвесторами»
Итоговая коллегия Агентства инвестиционного развития РТ прошла накануне в конференц-зале «СИБУР-РТ», офис которого расположен в бизнес-центре ТАИФа у Национальной библиотеки Татарстана. Руководитель АИР РТ Талия Минуллина отметила, что для проведения коллегии второй по масштабу инвестор в республике (после «Татнефти») предоставил свои помещения безвозмездно. Неудивительно, что в президиуме вместе с первым вице-премьером Татарстана Рустамом Нигматуллиным и вице-спикером Госсовета РТ Юрием Камалтыновым сидел и член правления СИБУРа, председатель совета директоров «Казаньоргсинтеза» Павел Ляхович.
Для затравки собравшимся в зале показали вдохновляющий видеоролик, из которого можно было узнать, что «Татарстан – это сердце инвестиций России». А также прочесть жизнеутверждающее напутствие: «Добро пожаловать в сложный 2023 год!». Казалось, что про сложности и пойдет речь. Но повестка коллегии была выстроена иначе.
Сама Талия Минуллина как из рога изобилия сыпала цитатами из классиков, от Шекспира до Пушкина. Начала она свой доклад с фразы про «шиворот-навыворот», приведя зачин из рассказа «Бы...» Виктора Драгунского: «Как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные и взрослые должны были бы их во всем, во всем слушаться». «А если бы всегда главными были инвесторы, а чиновники бы их во всем слушались? Наверное, у нас другая бы получилась экономика», – помечтала Минуллина. Но быстро перешла к более конкретным данным.
По словам Минуллиной, рост инвестиций в основной капитал в Татарстане за 9 месяцев 2022 года составил 6% (цифры за весь год появятся позднее), тогда как по всей России – 5,9%. Прогноз по республике в процентах глава АИР РТ давать не стала, зато озвучила ожидаемый абсолютный результат – более 850 млрд рублей. «Это не только большие цифры, но и кропотливая работа с инвесторами», — заметила Минуллина. Татарстан, также напомнила глава АИР РТ, наряду с Дагестаном, Чечней и Башкортостаном был выбран пилотным для внедрения исламского банкинга.
В 2022 году республика сохранила второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, а ранее сильно продвинулась в рейтинге развития государственно-частного партнерства (ГЧП) – с 67-го по итогам 2020 года до 6-го места в 2021-м. Итоги прошлого года пока не объявлены, но в Татарстане сейчас действует 128 соглашений на сумму более чем 91 млрд рублей.
По объему инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств за 9 месяцев 2022 года – 451 млрд рублей, за предыдущий период прошлого года было 405 млрд – Татарстан занимает шестое место в стране. Впереди – Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская область и Санкт-Петербург. Прогноз на весь 2022 год – более 700 млрд рублей (по итогам 2021 года этот показатель составил 605 млрд рублей). «Это основной показатель нашего агентства, то, что мы должны выполнять по госзаданию. Этих показателей мы достигли», — подчеркнула глава АИР Татарстана.
«Кнут сработал!»
Инвестиционный совет Татарстана в прошлом году собирался 16 раз. На заседаниях были рассмотрены проекты более чем на 50 млрд рублей. Минуллина напомнила, что в декабре на заседании Правительства РТ, которое было посвящено повышению инвестиционной привлекательности республики, она пожаловалась Рустаму Минниханову на то, что протоколы инвестсоветов АИР РТ не может согласовать в течение нескольких месяцев, поскольку они утопают в межведомственных согласованиях. «И кнут сработал! Протокол последнего совета, который прошел 23 декабря, был согласован за семь дней», – провозгласила Минуллина.
Среди знаковых проектов, которые уже стартовали или начнутся в ближайшее время, Минуллина отметила строительство первого в Казани крематория (объем инвестиций 180 млн рублей), расширение производств завода ЖБИ компании «Коген Казань» (в этом году запланирован дополнительный завоз оборудования на 150 млн рублей), строительство в районах Татарстана глэмпингов, а в Верхнеуслонском районе – городка электронной коммерции, рассчитанного на 25 тыс. жителей. К концу этого года в Иннополисе планируется также ввести в строй первую в стране гостиницу с робототехническими устройствами обслуживания (более 500 млн рублей).
Также Минуллина поблагодарила частных инвесторов Татарстана, внесших в прошлом году вклад в поддержку мобилизованных на специальную военную операцию – путем производства необходимой экипировки, спецсредств и тому подобного.
Особенностью прошлого года стали санкции и уход с российского рынка зарубежных компаний, в том числе из Татарстана. Российские владельцы появились у финских Huhtamaki и YIT, американских McDonald’s и Ford, французских Schneider Electric и Societe Generale, перечислила глава АИР Татарстана. Но все заводы в республике, ранее принадлежавшие компаниям из стран Европейского Союза и США, «с новыми владельцами в Республике Татарстан не только активно работают, но и планируют реализовать инвестиционные проекты. Действующие инвесторы Татарстана в 2022 году также продолжали докапитализацию проектов. Например, компания Haier, Drylock Technologies, Hayat Kimya», — подчеркнула глава АИР.
«Ушедший год ознаменован серьезными инвестиционными переменами, они связаны со сменой игроков на рынке. Это торговые, производственные компании. Главные сложности предпринимателей, которые реализуют проекты, связаны с зависимостью от иностранного оборудования и технологий. Это привело к пересмотру технологических процессов, экстренной замене поставщиков, параллельному импорту. С другой стороны — появилась возможность занять новые ниши на рынке, в том числе путем покупки действующих бизнесов», — также заявила Минуллина.
«Привлечь инвестора — одно дело, его нужно еще и удержать»
«У нас есть резервы в части выполнения республиканских показателей муниципальными образованиями», — продолжала руководитель агентства.
В АИР РТ ежегодно составляют рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов, по итогам 2022 года в лидерах – Набережные Челны (среди городов), а также Нижнекамский и Пестречинский районы (среди районов с федеральными налоговыми режимами и без них соответственно). Годовой план по привлечению частных инвестиций еще по итогам девяти месяцев досрочно выполнили 11 районов. Среди них – Аксубаевский, Бавлинский, Альметьевский, Кайбицкий, Лаишевский, Лениногорский, Мензелинский, Заинский и Сабинский.
В отстающих – Агрызский, Алексеевский, Апастовский, Атнинский, Буинский, Спасский, Тюлячинский и Чистопольский районы. Часть из них – постоянные аутсайдеры и рейтингов Минэкономики РТ.
«Это, честно говоря, не федеральные льготы, не готовые площадки. Это только люди на местах. За нас с вами эту работу никто не сделает. Если на месте инвестиционная команда хорошая — тогда работа с инвесторами выстроена. Привлечь инвестора — одно дело, его ведь еще нужно удержать, довести – и не до ручки, а до ввода объекта в эксплуатацию, а потом — и до реинвестирования. Люди на местах должны заниматься только инвесторами, а не чем попало», — пояснила Минуллина. И предложила продолжить практику обучения сотрудников муниципалитетов работе по инвестиционному направлению.
Впрочем, Рустам Нигматуллин на это ответил, что если сам районный глава не будет работать с инвесторами напрямую, то никакое обучение его подчиненных делу не поможет. Пример в этом деле всем муниципальным руководителям вице-премьер предложил брать с Президента республики Рустама Минниханова.
Один из важнейших инструментов привлечения инвесторов в районы – это развитие промышленных парков на местах. Напомним, такую задачу перед муниципалитетами в недавнем послании Госсовету РТ поставил и Президент Татарстана. Под крылом АИР сейчас работает 17 таких площадок, и они уже полностью заполнены. Единственные резервы, которые еще остались – это земли под новое строительство, а вот помещений для сдачи в аренду предпринимателям в парках уже нет. Эту проблему нужно решать как можно быстрее, отметила Минуллина.
О проблемах индустриальных парков более подробно рассказал глава Альметьевского района, бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов. По его словам, у него в районе действует четыре аккредитованных промышленных парка, заполненных на 60%. Оборот их резидентов за прошлый год превысил 1,7 млрд рублей, в бюджет района поступило 13 млн рублей от НДФЛ.
«Дозаполнить» эти площадки резидентами не сложно, уверен Нагуманов. Тем более что количество субъектов малого и среднего бизнеса у него в районе растет: всего за год – на 10%, с 16,2 до 17,8 тыс. резидентов. Растет и сумма налоговых поступлений – с 500 до 700 млн рублей. То есть ставка на МСП целесообразна даже в таком районе, которому благодаря «Татнефти» вроде бы можно и не суетиться.
Главная проблема, которую нужно решить, и как можно более оперативно, – это изношенная инфраструктура таких площадок. В районах, по факту, промышленные парки созданы на территориях «умерших» со времен СССР предприятий или промбаз. Поначалу в них получилось вдохнуть вторую жизнь, но сейчас развитию мешают устаревшие инженерные сети и железнодорожные тупики, а также нехватка помещений.
«Это уже очень ощутимые проблемы, у нас в районе с одной из площадок ушло несколько резидентов, которые замучились ждать, когда ситуация изменится к лучшему», – посетовал Нагуманов. Например, производитель напитков “Пинта регион”, на котором работало 20 человек, ушел именно из-за плохого качества подъездных путей. Другим инвесторам зачастую не хватает мощностей энергообеспечения и газоснабжения.
Цена вопроса только для Альметьевского района – всего-то 89 млн рублей, на которые, уверен Нагуманов, точно получится привести в порядок все четыре промышленных парка. Средства, по его словам, могут быть выделены из республиканского бюджета, поскольку ни один частный инвестор сейчас на такие «долгие вложения» не пойдет.
«АИР в Татарстане лучшее в России, к сожалению – это факт»
Поскольку итоговая коллегия АИР Татарстана проходила на территории «СИБУР-РТ», для выступлений спикеров от этого холдинга было отведено солидное время. По видеосвязи с приветственным словом к собравшимся обратился гендиректор и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов, отметивший, что для холдинга, который работает более чем в 20 регионах России, Татарстан уже стал ключевой площадкой – и понятно почему, ведь здесь производится 24% всех полимеров в стране – более 6,3 млн тонн.
В республике планомерно растет и переработка этого полуфабриката – с 2010 года объемы увеличились в два раза, с 360 до 706 тыс. тонн. А потенциал для развития переработки оценивается в 120 тыс. тонн. Поэтому все спикеры СИБУРа подчеркивали, что готовы к кооперации и развитию партнерств с переработчиками из республики. Тем более что уже сейчас 16% от всей продукции СИБУРа, отгружаемой на внутренний рынок, покупают клиенты из Татарстана.
Неудивительно, что все крупнейшие проекты СИБУРа, за исключением Амурского ГХК в Свободном на Дальнем Востоке, реализуются в Татарстане – это модернизация «Казаньоргсинтеза», а также этиленовый комплекс ЭП-600 и ряд других больших строек на «Нижнекамскнефтехиме». До 2027 года СИБУР планирует инвестировать в эти проекты не менее 285 млрд рублей. Самым масштабным может стать совместный с ОЭЗ «Алабуга» проект строительства индустриального парка «Этилен 600» при НКНХ, куда стороны рассчитывают привлечь более 1,3 трлн рублей инвестиций – как раз в развитие производств средней и малотоннажной химии.
Но деятельность такого гиганта, как СИБУР, создает условия для роста и других бизнесов. Например, многие функции предприятия холдинга передают на аутсорсинг, а такие компании сразу же становятся налоговыми резидентами и работодателями Татарстана. А всем новым стройкам нужны будут и стройматериалы, и оборудование, и услуги подрядчиков из республики. Уже сейчас на долю предприятий республики в закупках всего холдинга приходится 16%, или более 16 млрд рублей.
Другие приглашенные инвесторы тоже предпочли рассказать о своих успехах, а не о проблемах. Например, Талия Минуллина несколько раз отмечала, что проект компании «Нижнекамские термы» был утвержден на Инвестсовете еще в 2018 году, но первый комплекс в Нижнекамске ей удалось запустить только в 2022-м. Однако Юрий Бычков, учредитель этой компании, никак эти задержки объяснять не стал, а лишь показал на слайдах, как классно теперь могут отдыхать в его комплексе жители города нефтехимиков. И даже добавил, что по предложению Рустама Минниханова к русской бане и турецкому хамаму скоро добавят еще и татарскую сауну «Мунча». Ждут там и приезда профессионального врача с Хайнаня, которого долго не выпускали в Татарстан из-за закрытых в Китае границ.
«АИР в Татарстане лучшее в России, к сожалению – это факт», – констатировал в итоге Бычков. «Почему к сожалению-то?» – удивилась Минуллина. «Ну потому что хотелось бы, чтобы и другие регионы подтягивались к вашему уровню. Но пока это не так», – ответил инвестор.
В итоге коллегия закончилась на мажорной ноте. Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин в своем выступлении отметил, что Татарстан, благодаря заложенному за предыдущие годы фундаменту, успешно прошел все сложности прошлого года. «Нам есть к чему стремиться, есть регионы, которые по части показателей занимают лидирующие позиции, нам надо стать лучше их. Мы должны соревноваться только с лидерами», – подчеркнул Нигматуллин.
А Талия Минуллина в завершение процитировала Президента Татарстана: «Без денег у нас ничего не получится, поэтому мы все должны работать на привлечение инвесторов». «Конечно, сейчас сложная экономическая ситуация. Но выбор – или полностью сокращаться, или инвестировать. Надеюсь, мы все вместе с вами в этом сделаем правильный выбор», – пожелала всем участникам глава АИР Татарстана.